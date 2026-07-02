Свјетско првенство: Вицо Зељковић у друштву Хауарда Лутника и Ђанија Инфантина пратио дуел са САД

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација БиХ поражена је у првој рунди нокаут фазе Свјетског првенства од Сједињених Америчких Држава са 2:0.
Утакмици која је одиграна у Сан Франциску присуствовао је и Вицо Зељковић, предсједник Н/ФС БиХ који је дуел из свечане ложе пратио у друштву Хауарда Лутника, министра трговине Сједињених Америчких Држава и једним од најблискијих сарадника Доналда Трампа, предсједника САД-а.
Фудбал
Заједно гледали утакмицу: Вицо Зељковић се састао на Хауардом Лутником
Зељковић се током утакмице срео и са Ђанијем Инфатином, предсједник ФИФА-е којем је уручио и дрес као успомену на утакмицу у Сан Франциску, а предсједник Н/ФС БиХ искористио је и прилику да се захвали Синди Парлоу Кон, предсједници Фудбалског савеза Сједињених Америчких Држава на гостопримству током трајања Свјетског првенства.
Зељковић је упутио и честитке репрезентацији БиХ која се домогла нокаут фазе Свјетског првенства
"Честитам момцима на оствареном успјеху и највећем резултату у историји фудбала у БиХ. Честитам и Сједињеним Америчким Државама на пролазу и желим им срећу у наставку такмичења", навео је између осталог Зељковић у својој писаној изјави на Инстаграм профилу.
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