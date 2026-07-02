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Свјетско првенство: Вицо Зељковић у друштву Хауарда Лутника и Ђанија Инфантина пратио дуел са САД

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 16:08

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Предсједник Н/ФС БиХ Вицо Зељковић у друштву Ђанија Инфантина током дуела репрезентације БиХ са САД-ом
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалска репрезентација БиХ поражена је у првој рунди нокаут фазе Свјетског првенства од Сједињених Америчких Држава са 2:0.

Утакмици која је одиграна у Сан Франциску присуствовао је и Вицо Зељковић, предсједник Н/ФС БиХ који је дуел из свечане ложе пратио у друштву Хауарда Лутника, министра трговине Сједињених Америчких Држава и једним од најблискијих сарадника Доналда Трампа, предсједника САД-а.

Зељковић

Фудбал

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Зељковић се током утакмице срео и са Ђанијем Инфатином, предсједник ФИФА-е којем је уручио и дрес као успомену на утакмицу у Сан Франциску, а предсједник Н/ФС БиХ искористио је и прилику да се захвали Синди Парлоу Кон, предсједници Фудбалског савеза Сједињених Америчких Држава на гостопримству током трајања Свјетског првенства.

Зељковић је упутио и честитке репрезентацији БиХ која се домогла нокаут фазе Свјетског првенства

"Честитам момцима на оствареном успјеху и највећем резултату у историји фудбала у БиХ. Честитам и Сједињеним Америчким Државама на пролазу и желим им срећу у наставку такмичења", навео је између осталог Зељковић у својој писаној изјави на Инстаграм профилу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вицо Зељковић

Хауард Латник

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

БиХ Америка Свјетско првенство

Ђани Инфантино

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