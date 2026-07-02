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Хаос у Сенегалу након испадања са СП – Геј рекао "збогом" националном тиму

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 11:28

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Сенгал репрезентација Свјетско првенство 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Maddy Grassy

Везиста репрезентације Папе Геј саопштио је да више неће наступати за национални тим док је актуелни стручни штаб на челу селекције.

Фудбалер Сенегала ову одлуку донио је послије елиминације од Белгије у нокаут фази Свјетског првенства, а јавности се обратио путем друштвених мрежа.

"Вратићу се како бих рекао неколико ријечи о испадању... Но већ данас објављујем да ћу, док год овај стручни штаб остане на челу репрезентације, узети станку од играња за национални тим", написао је Геј.

Његова одлука услиједила је након што га је селектор замијенио у 66. минуту утакмице против Белгије.

"Физички сам се осјећао добро када сам изашао из игре. Но, на крају су то тренерове одлуке. Морате их поштовати", рекао је Геј послије меча, не наговјештавајући тада да ће донијети овако радикалан потез.

Према доступним информацијама, за сада нема назнака да би селектор Папе Тијао могао да напусти клупу Сенегала.

Напротив, пласман у финале Купа афричких нација, као и добре партије на Свјетском првенству, учврстили су његову позицију.

Уколико се ништа не промијени, Геј би могао дуже вријеме да остане ван репрезентације, преноси Б92

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Папе Геј

Сенегалу одузета титула

Фудбал утакмица

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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