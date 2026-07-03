Маслиново уље је једна од најздравијих намирница: Да ли може помоћи при мршављењу?

Аутор:АТВ редакција
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Маслиново уље се добија цијеђењем маслина и важи за једну од најдзравијих намирница у свакодневној исхрани.
Осим што је незаобилазан дио медитеранског начина исхране, познато је по томе што доприноси здрављу срца, помаже у одржавању нормалног крвног притиска и има повољан учинак на организам.
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Иако се често повезује с бројним здравственим предностима, многе занима може ли маслиново уље бити савезник и у процесу мршављења. Одговор је да може, али само ако се конзумира умјерено и као дио уравнотежене исхране.
Маслиново уље богато је незасићеним масним киселинама које доприносе дужем осјећају ситости, због чега се лакше може избјећи непотребно грицкање између оброка. Када се користи у одговарајућим количинама, може бити дио јеловника који олакшава контролу апетита и одржавање тјелесне тежине.
Важно је имати на уму да ниједна намирница сама по себи не доводи до губитка килограма. За мршављење је и даље неопходно да организам троши више енергије него што уноси храном, због чега је правилна и разноврсна исхрана кључ успјеха.
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Маслиново уље најбоље је користити као додатак свјежим салатама, куханом или печеном поврћу те другим здравим оброцима. Иако је ријеч о вриједној намирници, садржи доста калорија, па се препоручује умјерена употреба како би се задржала енергетска равнотежа.
У комбинацији с исхраном богатом воћем, поврћем, цјеловитим житарицама, махунаркама, рибом и орашастим плодовима, маслиново уље може бити дио здравог начина живота који доприноси одржавању тјелесне тежине и општем здрављу, преноси Кликс.
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