Logo

Маслиново уље је једна од најздравијих намирница: Да ли може помоћи при мршављењу?

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 21:03

Коментари:

0
Маслиново уље у здјелици
Фото: Pixabay

Маслиново уље се добија цијеђењем маслина и важи за једну од најдзравијих намирница у свакодневној исхрани.

Осим што је незаобилазан дио медитеранског начина исхране, познато је по томе што доприноси здрављу срца, помаже у одржавању нормалног крвног притиска и има повољан учинак на организам.

такси

Свијет

Туристи се шокирали кад су чули цијену таксија: Вожња четири пута скупља од прописане

Иако се често повезује с бројним здравственим предностима, многе занима може ли маслиново уље бити савезник и у процесу мршављења. Одговор је да може, али само ако се конзумира умјерено и као дио уравнотежене исхране.

Маслиново уље богато је незасићеним масним киселинама које доприносе дужем осјећају ситости, због чега се лакше може избјећи непотребно грицкање између оброка. Када се користи у одговарајућим количинама, може бити дио јеловника који олакшава контролу апетита и одржавање тјелесне тежине.

Важно је имати на уму да ниједна намирница сама по себи не доводи до губитка килограма. За мршављење је и даље неопходно да организам троши више енергије него што уноси храном, због чега је правилна и разноврсна исхрана кључ успјеха.

Тржница

Друштво

Међународни дан без пластичних кеса: 50 одсто свеукупног отпада чини амбалажа

Маслиново уље најбоље је користити као додатак свјежим салатама, куханом или печеном поврћу те другим здравим оброцима. Иако је ријеч о вриједној намирници, садржи доста калорија, па се препоручује умјерена употреба како би се задржала енергетска равнотежа.

У комбинацији с исхраном богатом воћем, поврћем, цјеловитим житарицама, махунаркама, рибом и орашастим плодовима, маслиново уље може бити дио здравог начина живота који доприноси одржавању тјелесне тежине и општем здрављу, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

маслиново уље

мршављење

здравље

вишак килограма

Коментари (0)

Прочитајте више

пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Свијет

Борба са великим пожаром у Грчкој: Десетине ватрогасаца на терену, могућа евакуација

2 ч

0
Поклопац од шахта за канализацију са пукотинама.

Градови и општине

Oбезбијеђено 5 милиона марака за канализациону мрежу у Tуковима

2 ч

0
Крпељ зараза инфекција

Градови и општине

Све већи број пацијената се јавља у болницу због уједа крпеља: Аларматно у бх. граду

2 ч

0
Џејла и Јаков

Сцена

Испливала фотографија Јакова Јозиновића и Џејлиног бившег

3 ч

0

Више из рубрике

Болница преглед

Здравље

Игнорисала један симптом мислећи да је у питању стрес: Са 28 година сазнала да има тумор

3 ч

0
Вјежбање током великих врућина: Како правилно одрадити тренинг?

Здравље

Вјежбање током великих врућина: Како правилно одрадити тренинг?

7 ч

0
Старац положио руку на дрену штаку.

Здравље

Човјек који је живио 104 године открио тајну дуговјечности: Ову биљку је јео сваког дана

1 д

1
Таблете

Здравље

Ево у чему гријешите када пијете лијек за главобољу: Већина прави исту грешку

1 д

0

  • Најновије

22

39

Потврђено из Кремља: Руске снаге заузеле кључно украјинско утврђење

22

36

Ужас на београдском гробљу: Оскрнављено 35 гробница

22

21

Дијете повријеђено у тржном центру у Сарајеву: Врата лифта му захватила прсте?

22

20

Случај из комшилука: Мужа измасакрирала сјекиром и избјегла затвор

22

12

Палата Републике вечерас у бојама америчке заставе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима