Борба са великим пожаром у Грчкој: Десетине ватрогасаца на терену, могућа евакуација

Аутор:АТВ редакција
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Грчке власти су саопштиле да се десетинама ватрогасаца који се боре са великим пожаром од Коринта на Пелопонезу прикључило и дванаест авиона.
Ватрогасна служба је саопштила да се 85 ватрогасаца са 21 ватрогасним возилом, дроновима, волонтерима и цистернама са водом које су обезбједиле локалне власти бори да обузда пожар на терену, у близини села Спатовуни, који је захватио и шуму и пољопривредно земљиште, пише "Катимерини".
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Власти цивилне заштите издале су упозорење на мобилне телефоне становницима Спатовунија да се припреме за потенцијалну евакуацију уколико се изда наређење.
За сада нема извјештаја о штети на имовини или повредама.
Раније данас, пет авиона за гашење воде распоређено је како би помогло копненим снагама у гашењу шумског пожара у подножју планине Аграфа у западној Тесалији.
Ватрогасна служба је саопштила да се 25 ватрогасаца са осам ватрогасних возила бори са ватром на терену. Пожар је избио у близини сликовитог села Каналија близу Музакија, око 14 километара сјеверозападно од града Кардице.
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Узрок шумског пожара није познат.
Касније поподне, пожар на брду у сјеверозападном атинском предграђу Ахарнес стављен је под контролу након што су у гашењу учествовала три авиона за гашење ватре, уз подршку 32 ватрогасца са десет ватрогасних возила.
Шумски пожар у близини Каламитсија у сјеверној области Кавала брзо је стављен под контролу захваљујући 35 ватрогасаца са седам ватрогасних возила и добровољаца, као и уз помоћ два авиона за гашење воде.
Десетине шумских пожара избијају широм земље свакодневно током врелих и сувих љета у Грчкој. Ове седмице, у шумском пожару у селу у близини Солуна погинуле су двије особе, преноси Срна.
Већина љетних пожара узрокована је непажњом.
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Ватрогасна служба упозорила је да сутра постоји веома висок ризик од шумских пожара у ширем подручју Солуна и Килкиса, као и висок ризик у региону Велике Атине, острву Евија, Коринтији на сјеверном Пелопонезу, источном Криту и источним острвима Егејског мора, дијеловима Тесалије, укључујући планину Пелион, као и у западном Епиру и острву Крф.
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