Денис Напаст терорише Парижане: Упада у станове, гура жене у канал и прска полицију

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Можете га назвати Денис Напаст. Један 14-годишњи дјечак наводно већ неколико недјеља терорише француске туристе и возаче, тражећи брзу забаву и стичући популарност на друштвеним мрежама, тврдећи да је он сљедећа паришка атракција.
Корпулентни Хамза Ф. који себе назива "Хамза Ла Доуане" или "Цариник Хамза", више пута је хапшен због својих неконтролисаних испада дуж чувеног канала Сен-Мартин од 27. јуна, преноси француски лист Ле Парисиен.
Самопроглашени "чувар реда", обично наоружан воденим пиштољем, од возача наплаћује 2 евра како би их попрскао водом, док се Француска топи усљед смртоносног топлотног таласа који је захватио Европу. Идеју о самовољном наплаћивању "путарине" добио је од корумпираних царинских службеника из свог родног Алжира.
Хамза очигледно ужива у својим несташлуцима и готово да уопште не размишља о људима који постану његове жртве, преноси Њујорк Пост
The boy, 14, who has become a social media star by tormenting Paris - from pushing women into canal to squirting cops with water pistols - and is deemed 'a symptom of a failing country' https://t.co/FyDNhGMhO0— Daily Mail (@DailyMail) July 2, 2026
„Углавном се не извињавам. Испрскам их водом и побјегнем“, рекао је.
У још једном инциденту, Хамза је снимљен како гура жену у бикинију у канал док се сунчала. Међу другим случајевима због којих је постао виралан на друштвеним мрежама налазе се:
На још једном узнемирујућем снимку, Хамза је наводно провалио у стан једне жене и снимио себе како је вријеђа.
„А љевичари говоре о фином дјечаку који се само игра воденим пиштољем на каналу Сен-Мартин... Докле ћемо толерисати поступке овог олоша?“, написао је на мрежи X посланик француске Народне скупштине Жилијен Одул.
Тинејџер је у посљедњих неколико недјеља ухапшен најмање два пута. Први пут је ухапшен 27. јуна због вандализма и насиља почињеног у групи. Само четири дана касније, полиција је поново ставила лисице тинејџеру и одвела га у притвор под оптужбама за тешку крађу, вријеђање полицијских службеника и опирање хапшењу, наводи Ле Фигаро. Био је један од тројице осумњичених који су ухапшени након што је група од приближно 20 особа наводно украла мобилни телефон, а затим побјегла од полицијских службеника.
🇫🇷 Le jeune Hamza, dit "La Douane", a été interpellé et menotté à proximité du canal Saint-Martin à Paris.pic.twitter.com/dAUpBEK5cN— AlertesInfos (@AlertesInfos) July 1, 2026
Хамза се наводно смијао свом затвору, рекавши да може да се расхлади уз клима-уређај. Када није у полицијском притвору, малољетник дијели вријеме живећи са мајком и оцем у њиховим одвојеним кућама широм Париза.
Хамзин неидентификовани отац је готово дао сину благослов да ради шта жели, тврдећи да његове лудорије "никог не поврјеђују", док је мајку остављао у мраку.
Љубав и секс
Различити одговори кроз генерације: Шта значи имати ''добар брак''?
„Оставља ме на миру јер зна да не радим ништа лоше. Све што радим је да повремено поливам људе и полицију. Моја мајка не зна за то“, рекао је Хамза за ЦЊуз.
Социјалистичка и пропалестинска адвокатица Елса Марсел је ангажована да брани Хамзу у његовом посљедњем хапшењу, тврдећи да је тинејџер био „мета узнемиравања, расистичких увреда и пријетњи“.
„Већ неколико дана, Хамза Ф., тринаестогодишњи дјечак, жртва је бујице расистичке мржње након медијске офанзиве коју су покренуле крајње десничарске личности, а затим се широко проширила“, рекла је Марсел. „Дјечије борбе и игре у води су тако, за само неколико сати, постале национална контроверза“.
Адвокатица крајње љевице тврдила је да је њен малољетни клијент жртва, не осврћући се ни на једну од тема у Хамзиним вратоломијама.
Регион
Полицијска акција на Јадрану: Ухапшена три мушкарца, одузети кокаин и амфетамин
„Називан је 'олошом' и 'силаџијом', масовно вријеђан и узнемираван. Хамза је сада мета непријатељских порука, пријетњи и објава које крше његово достојанство на друштвеним мрежама. Ова кампања је такође разоткрила његову породицу која је јавно издвојена и нападнута“, рекла је она. Марсел је пријетила да ће поднијети тужбе против свакога ко је увриједио тинејџера.
Са друге стране, Одул је критиковао Хамзине родитеље и француски закон због тога што су дозволили тинејџеру да настави са својим лудоријама.
„У нормалном свијету, власти би већ контактирале Хамзине родитеље и запријетиле да ће им обуставити социјалну помоћ“, рекао је Одул, према Тајмсу. „Али у Француској, ова млада особа брзо схвата да нема никога да је заустави: ни родитељи, ни власти, ни полиција, ни кривичноправни систем“, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
БиХ
1 ч0
Љубав и секс
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
18
29
18
25
18
25
18
20
18
13
Тренутно на програму