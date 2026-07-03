Усљед топлотног таласа преминуло више од 2.000 људи у Француској

Аутор:АТВ редакција
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Током топлотног таласа у јуну, у Француској је преминуло више од 2.000 људи. Метеоролози упозоравају на нове екстреме и високу температуру наредних дана у Европи.
Број смртних случајева порастао је за 29 одсто у посљедњој седмици јуна у поређењу са седмицом раније, а француски министар здравља Стефани Рист додала је да је дошло до "јасног повећања" смртности међу старијима од 45 година.
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Француска је 24. јуна забиљежила најтоплији дан икада у просјеку широм земље, са температуром која је у Паризу достигла готово 41 степен Целзијуса, а половина земље је стављена под црвени аларм.
Прогнозира се да ће температура овог викенда достићи 40 степени Целзијуса на југу Француске, а посебно врело вријеме очекују се око Бордоа, Тулуза и Ажена.
Француски метеоролози издали су данас црвена упозорења због шумских пожара у јужном дијелу земље, упозоравајући да временски услови значе да је ризик од избијања "веома висок" у поређењу са љетњим нормама.
Француски премијер Себастијан Лекорну рекао је јуче да је од почетка љетње сезоне избило готово 7.000 пожара, а до сада је изгорјело око 8.700 хектара.
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На Иберијском полуострву, метеоролошка служба Амет упозорила је на могућност још једног топлотног таласа.
Португалска влада је прогласила стање узбуне које ће остати на снази до поноћи у уторак, 7. јула. Прогнозира се да ће температура у појединим областима прећи 40 степени Целзијуса, а температура ноћу биће изнад 25 степени.
У Шпанији, дијелови југозапада су у наранџастом стању узбуне, јер се у појединим дијеловима очекује 40 степени.
Ни друге земље Европе нису поштеђене па се и Велика Британија, Холандија и Белгија суочавају са врелим таласом.
И док се Европа спрема за спарне услове, милиони Американаца који славе празнични викенд поводом Дана независности 4. јула већ су погођени продуженом екстремном врућином и високом стопом влаге у централним и источним дијеловима САД, наводи Би-Би-Си.
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Усљед врелог таласа и у Белгији је забиљежено 1.222 додатних смртних случајева – 39 одсто више него обично – при чему су готово половина особе старости 85 и више године, преноси Срна.
У Холандији је прошле седмице усљед врућине умрло 480 људи и већина је, такође, била старија од 80 година.
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