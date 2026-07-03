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Усљед топлотног таласа преминуло више од 2.000 људи у Француској

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 16:24

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Туристи са кишобранима шетају Паризом током топлотног таласа, субота, 27. јун 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Током топлотног таласа у јуну, у Француској је преминуло више од 2.000 људи. Метеоролози упозоравају на нове екстреме и високу температуру наредних дана у Европи.

Број смртних случајева порастао је за 29 одсто у посљедњој седмици јуна у поређењу са седмицом раније, а француски министар здравља Стефани Рист додала је да је дошло до "јасног повећања" смртности међу старијима од 45 година.

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Француска је 24. јуна забиљежила најтоплији дан икада у просјеку широм земље, са температуром која је у Паризу достигла готово 41 степен Целзијуса, а половина земље је стављена под црвени аларм.

Прогнозира се да ће температура овог викенда достићи 40 степени Целзијуса на југу Француске, а посебно врело вријеме очекују се око Бордоа, Тулуза и Ажена.

Француски метеоролози издали су данас црвена упозорења због шумских пожара у јужном дијелу земље, упозоравајући да временски услови значе да је ризик од избијања "веома висок" у поређењу са љетњим нормама.

Француски премијер Себастијан Лекорну рекао је јуче да је од почетка љетње сезоне избило готово 7.000 пожара, а до сада је изгорјело око 8.700 хектара.

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На Иберијском полуострву, метеоролошка служба Амет упозорила је на могућност још једног топлотног таласа.

Португалска влада је прогласила стање узбуне које ће остати на снази до поноћи у уторак, 7. јула. Прогнозира се да ће температура у појединим областима прећи 40 степени Целзијуса, а температура ноћу биће изнад 25 степени.

У Шпанији, дијелови југозапада су у наранџастом стању узбуне, јер се у појединим дијеловима очекује 40 степени.

Ни друге земље Европе нису поштеђене па се и Велика Британија, Холандија и Белгија суочавају са врелим таласом.

И док се Европа спрема за спарне услове, милиони Американаца који славе празнични викенд поводом Дана независности 4. јула већ су погођени продуженом екстремном врућином и високом стопом влаге у централним и источним дијеловима САД, наводи Би-Би-Си.

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Усљед врелог таласа и у Белгији је забиљежено 1.222 додатних смртних случајева – 39 одсто више него обично – при чему су готово половина особе старости 85 и више године, преноси Срна.

У Холандији је прошле седмице усљед врућине умрло 480 људи и већина је, такође, била старија од 80 година.

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Тагови :

Француска

врућина

топлотни талас

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преминули од врућине

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