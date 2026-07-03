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Ухапшен припадник ОВК осумњичен за убиство српског брачног пара

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 15:58

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Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије ухапсили су на административном прелазу Мутиводе бившег припадника терористичке ОВК чији су иницијали О.С. (73) због ратног злочина почињеног 1999. године.

Мушкарац се сумњичи да је 14. јуна 1999. године у Софалији код Приштине, заједно са неколико припадника терористичке ОВК хладним и ватреним оружјем на свиреп и подмукао начин убио цивиле српске националности, брачни пар Владимира и Персу Станисављевић, наводи се у саопштењу МУП-а Србије.

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Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега је, уз кривичну пријаву, спроведен Јавном тужилаштву за ратне злочине.

Одређен му је притвор до 30 дана.

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Тагови :

ОВК

Ратни злочин

хапшење

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