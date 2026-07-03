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Радник погинуо на градилишту: Пропао кроз вентилациони отвор са висине од 15 метара

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 10:24

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Радник погинуо на градилишту: Пропао кроз вентилациони отвор са висине од 15 метара
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Тешка несрећа догодила се у четвртак на градилишту у Улици Луке Ћеловића Требињца на општини Савски венац, у којој је погинуо радник С. К. (65).

Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, несрећа се догодила када је радник, из за сада неутврђених околности, пропао кроз вентилациони отвор на градилишту и пао са висине од око 15 метара.

На лице мјеста одмах је позвана екипа Хитне помоћи, али су љекари по доласку могли само да констатују смрт мушкарца.

Тијело преминулог радника превезено је на Институт за судску медицину, гдје ће бити обављена судско-медицинска обдукција, која би требало да утврди тачан узрок смрти.

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Надлежни органи су обавештени о несрећи, а на лицу мјеста је одрађен увиђај. Истрага, која би требало да расвијетли све околности ове несреће, је у току.

(телеграф)

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Тагови :

Погинуо радник

Београд

градилиште

Полиција

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