Запалио се шинобус на прузи, сви путници евакуисани

Аутор:АТВ редакција
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Шинобус који саобраћа на линији између Ниша и Сврљига запалио се вечерас на прузи код села Јасеновик, а сви путници су евакуисани без повреда.
У Хитној помоћи су потврдили да је из шинобуса евакуисано 11 путника.
Из нишке полиције су саопштили да је пожар локализован.
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У гашењу пожара учествује десет ватрогасаца, а на терену су три ватрогасна возила.
(СРНА)
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