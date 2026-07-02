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Запалио се шинобус на прузи, сви путници евакуисани

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 21:12

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Шинобус који саобраћа на линији између Ниша и Сврљига запалио се вечерас на прузи код села Јасеновик, а сви путници су евакуисани без повреда.

У Хитној помоћи су потврдили да је из шинобуса евакуисано 11 путника.

Из нишке полиције су саопштили да је пожар локализован.

policija hrvatska

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У гашењу пожара учествује десет ватрогасаца, а на терену су три ватрогасна возила.

(СРНА)

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Тагови :

евакуација

пруга

путници

пожар

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