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Вучевић најавио: На јесен парламентарни и предсједнички избори

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 12:34

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Вучевић најавио: На јесен парламентарни и предсједнички избори

Предсједник Српске напредне странке (СНС) Милош Вучевић најавио је предсједничке и парламентарне изборе у Србији на јесен, и изјавио да странка није разговарала о могућим предсједничким кандидатима.

"Нисмо разговарали уопште о кандидатима, нити размишљамо у том правцу. Наш кандидат ће бити онај ко је достојан те кандидатуре и ко може да побиједи, кога грађани могу да подрже, невезано да ли је члан или није члан неке странке и да ли је мушко или женско. Најбитније је да ли је то квалитетан и одговоран човјек достојан да врши ту функцију и наравно да ли може да побиједи", рекао је Вучевић у интервјуу за недјељник Компас.

"Неспорно је да нас чекају парламентарни и предсједнички избори" и указао:

"Не знам да ли ће бити истовремено или раздвојено, али ако предсједник Републике најављује да ће да поднесе оставку за пар недјеља, то значи да нас чекају и предсједнички избори", рекао је Вучевић.

"Ако каже блокадерима да ће ускоро имати прилику да иду на изборе, очекујем да говори у контексту парламентарних избора, тако да мислим да нас на јесен, у деветом, десетом или једанаестом мјесецу чекају избори, да је то временски оквир кад би грађани могли да иду на биралишта и да бирају и нову Скупштину, али и предсједника Републике", додао је.

Он је навео и да су предстојећи избори за странку вјероватно најтежи од 2012.

"Надам се да идемо у истој колони са предсједником Вучићем, да ћемо бити јединствен тим. Ми га видимо као носиоца и неког ко је први на листи СНС-а. Да ли ће бити нека шира политичка композиција или неће, то је питање будућег договора. Не мислим да смо без шансе, али не мислим ни да је побједа сигурна. Ничија побједа није загарантована и нико нема сигурне гласове унапред", рекао је Вучевић.

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Тагови :

Милош Вучевић

Избори у Србији 2026

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