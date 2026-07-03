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Узгајивачи шокирани: Цијена прасића на историјском минимуму, шта се дешава?

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 13:32

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Узгајивачи шокирани: Цијена прасића на историјском минимуму, шта се дешава?

Прасићи у Српској годинама уназад нису били јефтинији. То поручују из Удружења узгајивача свиња Српске, нагласивши да килограм живе ваге тренутно кошта 4,5 КМ.

Поручују да је ово незапамћено ниска цијена, али да њихову робу, упркос томе, практично, нико не тражи.

Подсјетимо, само прије 2 мјесеца, жива вага прасића у Српској се продавала и по 10 КМ. Дакле, преко дупло скупље, него што коштају данас.

– Прасићи никада нису били овако јефтини, али потражње нема. Иначе, већ је требало да крене интересовање за њих, али је ова година, у том погледу, катастрофа – каже за Српскаинфо предсједник поменутог удружења Мишо Маљчић.

Истиче да је све закувао претјерани увоз меса у БиХ који, већ дуго, фармерима задаје огромне проблеме.

– Више нико неће домаће прасе или домаћег товљеника. Све долази из увоза. Нико неће да купи ни товљенике, па, онда, ником ни прасад не требају. Домаћи фармери су на рубу опстанка – упозорава Маљчић.

Он поручује да држава мора да уведе заштитне мјере, иначе ће, поручује, и оно мало узгајивача пропасти.

Подсјетимо, прасићи су најскупљи уочи Ђурђевдана, а уочи ове славе килограм је коштао и до 10 КМ. Онда крећу да појефтињују, а разлог је мања потражња након слава у мају, што се сваке године директно одражава на цијену.

Ранијих година, до поскупљења је долазило већ у јулу, када креће сезона масовнијег окупљања људи, славља, свадби, крштења.

– Засад, у овом погледу се не дешава ништа ново. Видјећемо како ће се ситуација одвијати наредних дана – поручује Маљчић.

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Тагови :

свиње

Цијена прасића

прасе

Република Српска

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