Сутра Дан жалости у Републици Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској сутра је Дан жалости поводом обиљежавања више од три деценије од страдања 3.267 Срба у средњем Подрињу и Бирчу.
Одлуку о проглашењу Дана жалости донијела је раније Влада Републике Српске.
Дан жалости, како је наведено, обиљежава се на начин прописан Законом о обиљежавању дана жалости.
Централна комеморација поводом страдања 3.267 Срба средњег Подриња и Бирча од 1992. до 1995. године биће одржана сутра у Братунцу, уз поруку "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".
Помен ће бити служен свим српским жртвама из средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату, а организује се поводом 34 године од великог страдања Срба на Петровдан 1992. године у селима око Сребренице и Братунца, када је убијено 69 цивила и војника, а заробљена 22, од којих нико није преживио.
Муслиманске јединице из Сребренице су током Одбрамбено-отаџбинског рата најчешће нападале српска села на највеће православне празнике, а на Петровдан 1992. године напале су села Залазје, Биљачу, Сасе и Загоне убијајући све што су стигли, пљачкајући и палећи српску имовину, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
37
13
32
13
29
13
24
13
20
Тренутно на програму