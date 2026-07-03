Да ли разведена жена може добити пензију након смрти бившег мужа?

Ко остварује право на породичну пензију умрлог осигураника, који је испуњавао услове за старосну или инвалидску пензију на дан своје смрти? Ево шта поручују из Фонда ПИО.

Ово право имају и чланови породице корисника старосне или инвалидске пензије, саопштили су из Фонда.

"Под члановима породице сматрају се брачни супружник, разведени брачни или ванбрачни супружник, ако му је правоснажном судском одлуком досуђено право на издржавање, као и д‌јеца и родитељ. За све њих постоје одређени услови које морају да испуне, како би остварили право на породичну пензију", истичу из овог фонда.

Удовица право на породичну пензију може да оствари са навршених 50 година живота, уколико је у тренутку смрти супруга имала навршених 45 година живота. Удовац може остварити право са 60 година живота, уколико је у тренутку смрти супруге имао навршених 55 година живота.

"Супружник може остварити право и уколико му је утврђена неспособност за привређивање у тренутку смрти супружника, као и уколико је та неспособност настала у року од једне године након смрти супружника. Супружник може остварити право и заједно са д‌јецом, уколико су имали једно или више заједничке д‌јеце, и уколико су та д‌јеца налазе на редовном школовању, а родитељ врши родитељска права према тој д‌јеци", поручују из Фонда.

С друге стране, како наводе из Фонда, д‌јеца могу да остваре право на породичну пензију, уколико се налазе на редовном школовању, а најкасније до 26. године живота. И д‌јеца, такође, могу да остваре право, уколико им је до 15. године утврђена неспособност за самосталан живот и рад, и могу користити право све док та неспособност траје", поручују у Фонду ПИО.

Уколико је након 15. године, а прије смрти родитеља, утврђена неспособност за приређивање, и уколико је родитељ издржавао то дијете све до своје смрти, то дијете, такође, може да користи право на породичну пензију.

Породична пензија се утврђује у проценту од 70%, уколико имамо једног корисника породичне пензије, 80% за два корисника, 90% за три корисника и 100% за четири или више корисника, саопштили су из Фонда.