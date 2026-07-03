Овим хороскопским знаковима је суђено велико богатство: Не могу да побјегну, чак и да то желе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У астрологији се често издвајају хороскопски знакови за које се вјерује да имају изражен осјећај за финансије, амбицију или "њух" за зараду.
Каже се да су управо они прави магнет за новац или да им је, макар симболично, суђено да лакше долазе до материјалног успјеха.
Бик
Бикови су по природи усмјерени на стварање материјалне сигурности, а потреба за стабилношћу и удобним животом код њих је веома изражена. Њихова највећа предност је то што умију мудро да управљају новцем и не троше импулсивно, већ радије штеде.
Воле да се окруже лијепим, квалитетним и дуготрајним стварима, па им је финансијска стабилност изузетно важна. У астрологији се Бик повезује са другом кућом, која симболизује новац и имовину, због чега се често сматра да имају "њух" за финансијску сигурност. Највише им одговара стабилан посао са редовним примањима и јасним осјећајем сигурности.
Ован
Овнови су енергични и тешко подносе рутину, што се одражава и на њихову каријеру. Ријетко се дуго задржавају на истом послу јер их њихов темперамент и стална потреба за напретком воде ка новим изазовима. Покрећу их амбиција, такмичарски дух и самопоуздање, па се најбоље сналазе у улогама у којима могу да воде и преузму одговорност.
Важно им је да воле оно што раде јер тада најлакше остварују и добру зараду. Ипак, због импулсивног трошења новац им се често не задржава дуго. Њихова храброст може их одвести у занимања попут полицајца или ватрогасца, али и у професије као што су новинар, спортски тренер, аналитичар, архитекта, дизајнер, промотер, политичар или водитељ.
Дјевица
Као и Бикови, педантне Дјевице цијене удобан и квалитетан живот. Њихова прецизност, перфекционизам и опрезан однос према новцу често им доносе финансијску стабилност. Успјех граде полако и сигурно, па су с годинама све задовољније својим резултатима. У двадесетим и тридесетим годинама често истражују различите каријерне путеве док не пронађу онај прави, након чега њихов професионални развој може веома брзо да напредује.
У астрологији се Дјевица повезује са шестом кућом посла и свакодневних обавеза. Најбоље се сналазе у пословима везаним за издаваштво, уредништво, медицину, рачуноводство, језике и прехрамбену индустрију. Када дођу на руководеће позиције, труде се да буду праведне, одговорне и коректне, пише Супер Жена
Лав
Као "краљ Зодијака", Лав тешко може да замисли живот без успјеха и признања, а управо га снажна амбиција и потреба да се истакне мотивишу да створи финансијски успјех. Пословни успјех за њих представља потврду сопствене вриједности, а воле и да буду у центру пажње.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
37
13
32
13
29
13
24
13
20
Тренутно на програму