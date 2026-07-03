Жена (72) се удавила на плажи у Шибенику

Аутор:АТВ редакција
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Седамдесетдвогодишња жена удавила се јуче поподне на плажи Бањ у Шибенско-книну, саопштила је Полицијска управа Шибенско-книн.
Инцидент је пријављен 2. јула поподне.
На лицу места је извршен увиђај. На тијелу покојника нису пронађени трагови који би указивали да је смрт наступила као посљедица кривичног дјела.
Тијело 72-годишње жене превезено је на Одељење патологије Опште болнице у Шибенику. Полиција ће о догађају поднијети извјештај надлежном државном тужилаштву.
(индекс)
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