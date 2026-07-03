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Жена (72) се удавила на плажи у Шибенику

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 13:29

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Седамдесетдвогодишња жена удавила се јуче поподне на плажи Бањ у Шибенско-книну, саопштила је Полицијска управа Шибенско-книн.

Инцидент је пријављен 2. јула поподне.

Искључена је сумња на кривично дјело

На лицу места је извршен увиђај. На тијелу покојника нису пронађени трагови који би указивали да је смрт наступила као посљедица кривичног дјела.

Слиједи извјештај државном тужиоцу

Тијело 72-годишње жене превезено је на Одељење патологије Опште болнице у Шибенику. Полиција ће о догађају поднијети извјештај надлежном државном тужилаштву.

(индекс)

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Тагови :

Шибеник

удавила се жена

Плажа

Полиција

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