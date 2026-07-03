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ПУ Бањалука упутила апел грађанима да не насједају на лажне СМС поруке

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 10:32

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Фото: ATV

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, предузимају све потребне мјере и радње у циљу идентификовања лица која су у претходних неколико дана на штету више оштећених лица починила кривично дјело „Превара“.

Наиме, у протеклих неколико дана евидентирано је неколико пријава грађана који су пријавили да су добили СМС обавјештења којим им је тражено ажурирање мобилног банкарства, а иста су изгледала као да су послата од стране банака у којима имају рачуне.

Грађани су навели да су СМС поруке садржавале линк, којем су приступили и попунили тражене податке, након чега су са њихових банковних рачуна вршене неовлаштене трансакције новца.

Нова банка лаже СМС поруке

Друштво

Нова банка упозорава клијенте: Покушај преваре путем лажних СМС порука!

Полицијска управа Бањалука апелује на грађане да буду опрезни и да уколико добију поруку у којој им се траже подаци о банковној картици, исте не достављају без додатне провјере са банком о валидности таквог захтјева.

Више информација грађани могу добити и на интернет страници Одјељења за високотехнолошки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске https://mup.vladars.net/index.php?vijest=vtk, посредством које грађани могу да пријаве овакве или сличне преваре, саопштили су из ПУ Бањалука

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Тагови :

СМС превара

МУП Републике Српске

Упозорење

Полиција

лични подаци

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