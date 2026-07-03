Банка хуманог млијека УКЦ Српске примљена у Европску асоцијацију

Аутор:АТВ редакција
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Прва Банка хуманог млијека у Републици Српској које се налази у склопу Клинике за дјечије болести УКЦ Републике Српске је примљена у Европску асоцијацију банака хуманог млијека.
Пријемом у Европску асоцијацију банака хуманог млијека се остварио значајан међународни успјех јер ово чланство представља потврду да установа испуњава високе стручне и квалитативне стандарде из области прикупљања, обраде и дистрибуције хуманог млијека.
Захваљујући уласку у ову асоцијацију допринијећемо унапређењу стручне сарадње са водећим европским центрима, размјени знања и примјени савремених стандарда у пружању здравствене заштите најосјетљивијим пацијентима, посебно пријевремено рођеним и болесним новорођенчадима.
Ово признање представља важан корак у даљем развоју здравствених услуга и потврђује посвећеност Клинике за дјечије болести УКЦ Републике Српске највишим стандардима квалитета и сигурности у бризи о најмлађим пацијентима, саопштили су из УКЦ-а Српске.
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