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Упис без поновног полагања пријемног

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 09:10

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Кампус Бањалука
Фото: ATV

Кандидати који су положили пријемни испит за прву годину првог циклуса студија у академској 2026/2027. години, а нису остварили право уписа на жељени студијски програм, имају могућност да се упишу на неки од сродних студијских програма на којима су остала упражњена мјеста без поновног полагања пријемног испита, саопштено је из Универзитета у Бањалуци.

У закључку Сената Универзитета у Бањалуци наводи се да ће факултети и Академија умјетности доставити Ректорату списак студијских програма са бројем преосталих упражњених мјеста најкасније до 10. јула.

"Списак слободних мјеста биће објављен на сајту Универзитета у Бањалуци, као и факултета и Академије умјетности, најкасније до 13. јула до 16.00 часова", наводи се у саопштењу.

Кандидатима који се одлуче да конкуришу на други сродни студијски програм, студентске службе издаваће потврду о положеном пријемном испиту, односно испиту за провјеру склоности и способности, која је неопходна за пренос конкурсне документације.

Пренос конкурсне документације, односно упис на сродне студијске програме на којима су остала упражњена мјеста, предвиђен је најкасније до 16. јула, а упис до 17. јула.

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Тагови :

пријемни испит

студенти

факултети

Универзитет у Бањалуци

Република Српска

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