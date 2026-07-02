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СП усвојила листе за НСРС и ПД ПС БиХ

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 20:44

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Одржана Друга сједница Извршног одбора Главног одбора Социјалистичке партије
Фото: Facebook / Socijalistička partija

Извршни одбор Главног одбора Социјалистичке партије усвојио је данас кандидатске листе ове странке за Народну скупштину Републике Српске и Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.

Предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић поручио је да у изборни процес улазе јединствено, организовано и са јасном визијом развоја Српске.

"Доказујемо да смо сложни и снажни. Спремни смо да грађанима понудимо оно што је најважније, а то су сигурност, стабилност и енергија за будућност. У изборни процес улазимо одлучно и организовано, са јасним програмом и одговорним људима који ће радити искључиво у интересу народа", поручио је Ђокић.

Предсједник Извршног одбора Огњен Куљић истакао је да усвајање кандидатских листа представља важан корак ка снажном и одговорном наступу Социјалистичке партије на предстојећим изборима, саопштено је из ове странке.

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Чланови Извршног одбора Главног одбора сагласни су да Социјалистичка партија наставља да јача своју организацију и политичко д‌јеловање широм Републике Српске, с јасним циљем да грађанима понуди одговорну политику, конкретна рјешења и људе који су спремни да раде у њиховом интересу.

Како је наведено, Социјалистичка партија је спремна да у изборном процесу понуди визију развоја засновану на сигурности, стабилности, економском напретку и бољој будућности за све грађане Републике Српске.

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Таг :

Социјалистичка партија

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