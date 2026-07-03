У суботу обиљежавање страдања Срба у Подрињу, литургију служи Патријарх Порфирије

Аутор:АТВ редакција
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У организацији Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова и Организационог одбора, у суботу, 4. јула 2026. године, у Братунцу биће обиљежен историјски догађај од републичког значаја „Муслимански злочин над Србима у Подрињу (1992-1995)“.
Храм Успенија Пресвете Богородице у Братунцу 09.00 часова - Света архијерејска литургија, којом ће началствовати Његова Светост Патријарх српски Порфирије, уз саслужење Његовог Високопреосвештенства Митрополита дабробосанског Хризостома и више архијереја Српске православне цркве.
11.30 часова - Литија од Храма Успенија Пресвете Богородице до Градског и војничког гробља у Братунцу.
Градско и војничко гробље
12.00 часова - Парастос, полагање вијенаца и цвијећа, те обраћање званичника.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић присуствоваће обиљежавању овог историјског догађаја, саопштено је из ресорног министарства.
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