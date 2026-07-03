Logo

У суботу обиљежавање страдања Срба у Подрињу, литургију служи Патријарх Порфирије

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 08:55

Коментари:

0
У Братунац се не зове у Братунац се иде
Фото: Memorijalni centar Republike Srpske

У организацији Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова и Организационог одбора, у суботу, 4. јула 2026. године, у Братунцу биће обиљежен историјски догађај од републичког значаја „Муслимански злочин над Србима у Подрињу (1992-1995)“.

Храм Успенија Пресвете Богородице у Братунцу 09.00 часова - Света архијерејска литургија, којом ће началствовати Његова Светост Патријарх српски Порфирије, уз саслужење Његовог Високопреосвештенства Митрополита дабробосанског Хризостома и више архијереја Српске православне цркве.

11.30 часова - Литија од Храма Успенија Пресвете Богородице до Градског и војничког гробља у Братунцу.

Градско и војничко гробље

12.00 часова - Парастос, полагање вијенаца и цвијећа, те обраћање званичника.

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић присуствоваће обиљежавању овог историјског догађаја, саопштено је из ресорног министарства.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радан Остојић

У Братунац се не зове у Братунац се иде

страдање Срба

Влада Републике Српске

Парастос

литургија

Коментари (0)

Више из рубрике

Ауто-пут Градишка-Бањалука

Република Српска

Аутопутеви Српске: Почиње мјерење квалитета коловозне конструкције на дионици Градишка-Бањалука

2 ч

0
Одржана Друга сједница Извршног одбора Главног одбора Социјалистичке партије

Република Српска

СП усвојила листе за НСРС и ПД ПС БиХ

14 ч

0
предсједник Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Стевандић: У уторак посебна сједница о вету Цвијановићеве

14 ч

0
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Република Српска

Посљедњи ултиматум или крај консензуса: Опозиција у више колона иде на изборе?

15 ч

5

  • Најновије

10

54

Вулкан Мутновски избацио стуб пепела висок око пет километара

10

38

"Политиком и одлучношћу Милорада Додика СНСД све јачи и спремнији"

10

32

ПУ Бањалука упутила апел грађанима да не насједају на лажне СМС поруке

10

28

„Најтеже је што нема ни гроб. Немам гдје да му прислужим свијећу“

10

26

Турска забранила да ЛГБТ крузер пристане у њиховим лукама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима