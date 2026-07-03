Аутопутеви Српске: Почиње мјерење квалитета коловозне конструкције на дионици Градишка-Бањалука

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На дионици ауто-пута Градишка–Бањалука, poddionici Гламочани–Маховљанска петља, од данас до 7. јула мјериће се квалитет коловозне конструкције и степен слијегања под оптерећењем.
Овој активности претходило је геодетско снимања терена.
Поступак испитивања одвијаће се у возној и зауставној траци, у оба смјера на цијелој предвиђеној дионици, саопштено је из предузећа "Аутопутеви Републике Српске"
Све ове активности спроводе се ради што квалитетније припреме пројекта рехабилитације коловоза на дионици ауто-пута Градишка–Бањалука.
Из "Аутопутева" возачима скрећу пажњу на додатни опрез приликом вожње овом дионицом у току поменутих активности, те да брзину кретања прилагоде условима на путу, поштујући промјењиву саобраћајну сигнализацију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
14 ч0
Република Српска
14 ч0
Република Српска
15 ч5
Република Српска
16 ч3
Најновије
10
54
10
38
10
32
10
28
10
26
Тренутно на програму