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Аутопутеви Српске: Почиње мјерење квалитета коловозне конструкције на дионици Градишка-Бањалука

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 08:30

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Ауто-пут Градишка-Бањалука
Фото: JP Autoputevi Republike Srpske

На дионици ауто-пута Градишка–Бањалука, poddionici Гламочани–Маховљанска петља, од данас до 7. јула мјериће се квалитет коловозне конструкције и степен слијегања под оптерећењем.

Овој активности претходило је геодетско снимања терена.

Поступак испитивања одвијаће се у возној и зауставној траци, у оба смјера на цијелој предвиђеној дионици, саопштено је из предузећа "Аутопутеви Републике Српске"

Све ове активности спроводе се ради што квалитетније припреме пројекта рехабилитације коловоза на дионици ауто-пута Градишка–Бањалука.

Из "Аутопутева" возачима скрећу пажњу на додатни опрез приликом вожње овом дионицом у току поменутих активности, те да брзину кретања прилагоде условима на путу, поштујући промјењиву саобраћајну сигнализацију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ауто-пут Градишка-Бањалука

Аутопутеви Републике Српске

дионица

Република Српска

Ауто-пут

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