Додик: Част је бити носилац листе СНСД-а, на којој су људи од интегритета, одани Српској

Аутор:АТВ редакција
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Организациони секретар СНСД-а Игор Додик истакао је да је част бити носилац листе ове странке за предстојеће изборе за Изборну јединицу три за Народну скупштину Републике Српске, на којој су људи од интегритета, образовани, са искуством и резултатима, одани и посвећени Српској.
"На обавезе сам одавно навикао, одговорност одавно прихватио. Улазимо у изборну утакмицу да побиједимо часно и достојанствено. Програмом, идејама, радом, принципима, начелима", навео је Додик на Иксу.
Cast je nositi listu @SNSDDodik , na kojoj su ljudi od integriteta, ljudi sa znanjem i obrazovanjem, sa iskustvom i rezultatima, ali nadasve ljudi odani i posveceni Republici Srpskoj.— Igor Dodik (@dodik_igor) July 3, 2026
Na obaveze sam odavno navikao, odgovornost odavno prihvatio.
Ulazimo u izbornu utakmicu da 👇🏻
Он је истакао да ће на политику одговорити политиком, на став, ставом, а да на лично неће одговарати личним, нити на увреде увредом.
"Поштујем све који ће у тој утакмици учествовати. Сматрам их политичким супарницима, не непријатељима. Политику сам учио од најбољег, од свог оца. Научио сам како се побјеђује. Желим побједу, за Бањалуку, за Републику Српску, чисту и убједљиву", нагласио је Додик.
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