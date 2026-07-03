Запалио се клима-уређај у стану, двоје повређених у пожару

Аутор:АТВ редакција
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Два лица повријеђена су у стану у загребачкој Трешњевици када се запалила клима, а у пожару су нагорјеле електричне инсталације и врата стана.
Пожар је избио синоћ у 21.20 часова, саопштила је полиција.
Према досадашњим информацијама, запалила се клима у стану који користе 39-годишњакиња и 29-годишњак, којима је у болници указана љекарска помоћ.
Износ материјалне штете засад није утврђен.
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