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Запалио се клима-уређај у стану, двоје повређених у пожару

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 11:41

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Запалио се клима-уређај у стану, двоје повређених у пожару
Фото: Envato/FabrikaPhoto

Два лица повријеђена су у стану у загребачкој Трешњевици када се запалила клима, а у пожару су нагорјеле електричне инсталације и врата стана.

Пожар је избио синоћ у 21.20 часова, саопштила је полиција.

Према досадашњим информацијама, запалила се клима у стану који користе 39-годишњакиња и 29-годишњак, којима је у болници указана љекарска помоћ.

Износ материјалне штете засад није утврђен.

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Тагови :

пожар

Загреб

Клима уређај

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