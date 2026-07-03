Аутор:АТВ редакција
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ЕУ се претвара у војно-политичко-економски блок, у оквиру којег се обликује војни идентитет, рекао је новинарима портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Чињеница је да се војни идентитет генерално обликује у ЕУ и да блок постаје војно-политичко-економски. То је потпуно другачија реалност", навео је Песков.
Он је подсјетио да ЕУ троши велике своте новца на милитаризацију својих чланица, уз напомену да Русија то узима у обзир, пренио је "Спутњик".
"То је реалност која тренутно постоји у Европи. Наравно, узимамо то у обзир", додао је Песков, преноси Срна
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