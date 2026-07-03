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"ЕУ се претвара у војно-политичко-економски блок"

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 14:24

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

ЕУ се претвара у војно-политичко-економски блок, у оквиру којег се обликује војни идентитет, рекао је новинарима портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Чињеница је да се војни идентитет генерално обликује у ЕУ и да блок постаје војно-политичко-економски. То је потпуно другачија реалност", навео је Песков.

Он је подсјетио да ЕУ троши велике своте новца на милитаризацију својих чланица, уз напомену да Русија то узима у обзир, пренио је "Спутњик".

"То је реалност која тренутно постоји у Европи. Наравно, узимамо то у обзир", додао је Песков, преноси Срна

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Тагови :

Дмитриј Песков

Европска унија

Русија

Кремљ

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