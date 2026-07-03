Мушкарац извучен из рушевина у Венецуели након осам дана

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је извучен жив из рушевина након што је осам дана био заробљен испод бетонских блокова зграде која се срушила након два земљотреса у Венецуели.
Привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез саопштила је да је број погинулих у земљотресима, који су прошле недјеље погодили земљу, порастао на најмање 2.595.
Како кажу патолози, највећи проблем праве високе температуре које убрзавају распадање тијела и отежавају идентификацију жртава. Истичу и да званичне бројке представљају само трећину стварног броја погинулих.
Хитне службе су више од 100 сати покушавале да ослободе Ернана Хила након што су га лоцирале испод 140 тона рушевина.
Делси Родригез је саопштила да је број страдалих повећан за око 300 у односу на претходни дан, али још увијек није објављена процјена броја несталих нити коначан број жртава, преноси Си-Ен-Ен.
Сумње у званичне податке додатно су појачане након што је форензички патолог из савезне државе Ла Гваира, једног од најтеже погођених подручја, за Си-Ен-Ен рекао да број који саопштава влада "не представља ни трећину стварног броја погинулих".
Према ријечима патолога, импровизована мртвачница у којој ради обрађује око 400 тијела дневно, док су капацитети хладњача потпуно попуњени.
Због недостатка простора, вреће са тијелима привремено се остављају на отвореном, гдје високе температуре убрзавају распадање посмртних остатака.
"Ла Гваира је неописива. Толико је случајева, толико породица. Најтеже су погођене породице са нижим приходима", рекла је патолошкиња. Она је навела да многе породице саме извлаче тијела својих најближих из рушевина и доносе их у мртвачнице, јер спасилачке службе не успијевају да одговоре на размере катастрофе.
Прве процјене Америчког геолошког завода указују на велику вјероватноћу да је у земљотресима магнитуде 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале погинуло више десетина хиљада људи.
Сличну процјену изнио је и координатор Уједињених нација за Венецуелу Ђанлука Рампоља дел Тиндаро, који је рекао да међународне организације рачунају на број жртава већи од до сада објављеног.
Због недостатка званичних информација, грађани се све више ослањају на незваничне базе података за пријављивање несталих особа, преноси Си-Ен-Ен.
Платформа "Венезуела Репорта", која прикупља податке путем пријава грађана, процјењује да се десетине хиљада људи и даље воде као нестали, иако те бројке нису независно потврђене.
Предсејдник Народне скупштине Хорхе Родригез рекао је да се у најтеже погођеним дијеловима државе Ла Гваира у тренутку земљотреса налазило око 30.000 људи, од којих је приближно 20.000 евакуисано или спасено.
Поред растућег броја жртава, велики проблем представља и идентификација тијела.
Према наводима форензичара, многа тијела су у поодмаклој фази распадања, па се идентификација често обавља на основу тетоважа, стоматолошких захвата или одјеће, док је ДНК анализа углавном недоступна због високих трошкова.
"Стиже много дјеце чија тијела више не могу да препознају ни чланови породице", рекла је патолошкиња и додала да су форензичке службе преоптерећене и да запослени раде под огромним психолошким притиском.
Венецуелу су 24. јуна погодила два јака, узастопна земљотреса јачине 7,2 и 7,5 јединица Рихтера, који су се догодили у размаку од 39 секунди а најтеже је била погођена приобална држава Ла Гваира и главни град Каракас.
Након та два разорна земљотреса, Венецуелу је погодило више од 600 накнадних потреса углавном слабијег интензитета, од којих је један био јачине 4,6 јединица Рихтерове скале.
Грађани Венецуеле поручују да власт није правовремено реаговала и захтјевају хитно ангажовање тешке механизације, преноси РТС
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