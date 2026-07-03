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Вулкан Мутновски избацио стуб пепела висок око пет километара

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 10:54

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Вулкан
Фото: Telegram/ Sputnik Srbija

Вулкан Мутновски на руском полуострву Камчатка избацио је стуб вулканског пепела висок око пет километара, саопштили су надлежни.

Стручњаци упозоравају да није искључено да пепео падне и на оближња насељена мjеста.

(спутник србија)

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Тагови :

вулкан

ерупција вулкана

пепео

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