Ерупција вулкана Дуконо у Индонезији: Избацио пепео у висину од 5.000 метара

У провинцији Северни Малуку у Индонезији данас је дошло до ерупције вулкана Дуконо, који је избацио пепео у висину од 5.000 метара, саопштио је Центар за вулканологију и ублажавање геолошких опасности те земље.
За вулкан висок 1.087 метара тренутно је издат други степен узбуне, преноси Синхуа.
Индонежанске власти су позвале становнике и посетиоце да избjегавају активности у кругу од четири километра од кратера и да припреме заштитне маске како би смањили ризик од респираторних проблема изазваних вулканским пепелом, преноси Танјуг.
