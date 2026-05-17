Ерупција вулкана Дуконо у Индонезији: Избацио пепео у висину од 5.000 метара

АТВ
17.05.2026 17:10

На овој фотографији снимљеној дроном, коју је објавила Индонежанска национална агенција за трагање и спасавање (BASARNAS), спасиоци носе тијело жртве ерупције вулкана Дуконо на острву Халмахера у Индонезији, у суботу, 9. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/BASARNAS via AP

У провинцији Северни Малуку у Индонезији данас је дошло до ерупције вулкана Дуконо, који је избацио пепео у висину од 5.000 метара, саопштио је Центар за вулканологију и ублажавање геолошких опасности те земље.

За вулкан висок 1.087 метара тренутно је издат други степен узбуне, преноси Синхуа.

Индонежанске власти су позвале становнике и посетиоце да избjегавају активности у кругу од четири километра од кратера и да припреме заштитне маске како би смањили ризик од респираторних проблема изазваних вулканским пепелом, преноси Танјуг.

