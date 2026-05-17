Њемачка: Око 84 одсто грађана забринуто због стања у земљи

Око 84 одсто грађана Њемачке забринуто је или веома забринуто због ситуације у земљи, резултати су истраживања агенција ИНСА за лист "Билд ам зонтаг".
Према анкети, 64 одсто испитаника вјерује да ниједна замислива коалиција не би могла да ријеши проблеме земље.
Када је ријеч о проблемима Владе, 42 одсто подједнако криви обје странке, док 37 одсто сматра да је ЦДУ углавном одговоран, а 14 одсто сматра да је одговоран СПД.
Око 47 одсто испитаника је рекло да се противи било каквој сарадњи Владе са крајње десничарском Алтернативом за Њемачку /АфД/, која добија на популарности у анкетама.
Тренутно главне политичке странке у Немачкој одбијају да сарађују са овом странком или да формирају коалиције с њом као дио "заштитног зида" против крајње деснице.
Према анкети, 41 одсто испитаних је рекло да је за укидање тог "заштитног зида".
Око 67 одсто је навело да би жељели да Мерц буде замијењен ако планиране социјалне и пореске реформе Владе не успију.
Прије нешто више од годину дана владајућа коалиција конзервативне ЦДУ/ЦСУ канцелара Фридриха Мерца и СПД-а лијевог центра преузела је власт, преноси Срна.
