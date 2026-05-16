Дамир је "краљ ћевапа", а његове ресторане мало ко заобилази: Ово је његова тајна

16.05.2026 09:32

Фото: Youtube/ Osman Dziho

Људи са наших простора су широм свијета познати су као вриједни, упорни и сналажљиви радници, а многи од њих изградили су успешне каријере далеко од домовине. Један од таквих примера је и Дамир Хусејдић из Тузле, власник успјешне компаније за производњу и увоз хране, као и два ресторана у центру Минхена.

Његова животна и пословна прича показује колико су рад, дисциплина и упорност кључни за успјех. Хусејдић је одрастао у породици у којој су ред, одговорност и поштовање били основне животне вредности.

"Отац ми је био полицајац, а мајка домаћица. Одмалена су ме учили правим вредностима које су обележиле мој животни и професионални пут", рекао је Хусејдић.

Бизнис почео још као тинејџер

У Тузли је завршио трговачку и економску школу, као и Економски факултет. Већ са 17 година ушао је у свијет приватног бизниса, а са 18 имао је двије приватне радње и кафић. Како каже, то искуство му је помогло да научи како функционише тржиште и рад са људима.

Од 1999. до 2002. године живио је у Шведској, гдје је стекао додатно искуство у велепродаји и пословању. По повратку у БиХ радио је у компанији Меркатор, гдје је био на руководећим позицијама и додатно учио о организацији и управљању.

Од 2007. до 2013. године радио је као регионални директор продаје у компанији "Sam Shop" из Сарајева. Прекретница у његовом животу догодила се 2013. године када се са породицом преселио у Њемачку.

Тамо је отворио грађевинску фирму и компанију за посредовање при запошљавању медицинског кадра. Исте године са братом је отворио ресторан у Минхену, који је постао један од најуспјешнијих у својој категорији у Европи. Тада је почела и његова велика пословна прича везана за производњу ћевапа.

Годину дана рада на рецептури ћевапа

Хусејдић каже да је развој рецептуре за ћевапе трајао скоро годину дана.

"Мој најважнији производ постао је ћевап. Радио сам дуго на рецептури док нисам добио квалитет који је препознат на тржишту", рекао је он.

Његова компанија "Cevapcici Company GmbH" данас је један од водећих произвођача ћевапа у Европи, због чега га многи у региону зову "краљ ћевапа".

Данас компанија снабдијева више од 250 угоститељских објеката у Њемачкој и Аустрији, као и преко 3.000 продајних мјеста и супермаркета. Међу њима су велики ланци попут Rewe, Edeka, V-Markt i Globus. Компанија сарађује и са бројним food truckovima и ресторанима брзе хране који су све популарнији у Њемачкој.

Увоз производа из цијелог региона

У оквиру пословања увози се више од 40 производа из БиХ, Србије, Хрватске и Сјеверне Македоније. Међу њима су кајмак из Србије, ајвар из Сјеверне Македоније, сарајевски сомуни и пите, као и вина из Хрватске.

Хусејдић каже да је његова компанија данас важан добављач за балканске ресторане широм Европе. У Минхену посједује и два ресторана - ""La Fayette München" и пицерију "Little Italy bei La Fayette", које посећују спортисти, глумци и бизнисмени. Велику подршку током цијелог пословног пута пружали су му супруга Фатима и син Адис.

"Адис већ има значајну улогу у даљем развоју компаније. Без здраве породице нема ни правог успjеха", поручио је Хусејдић, преноси Фена.

