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Жена у Прокупљу пребила мужа, мобилним телефоном му нанијела тешке повреде

Аутор:

АТВ
05.06.2026 22:14

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Жена из Прокупља вечерас око 19 часова нанијела је повреде по глави свом супругу. Он је након што му је указана помоћ у Хитној служби Дома здравља пребачен на Одјељење ургентне медицине Опште болнице Прокупље.

Према првим информацијама, она га је неколико пута ударила мобилним телефоном по глави и нанијела му више посјекотина на лицу, а човјек је након онога што му се догодило прилично узнемирен, те је потражио медицинску помоћ.

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Ријеч је о пару у средњим тридесетим годинама. У току је дијагностика повреда.

(Курир)

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Подијели:

Тагови :

Прокупље

насиље у породици

Туча

болница

Мобилни телефон

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