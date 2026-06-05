Жена у Прокупљу пребила мужа, мобилним телефоном му нанијела тешке повреде

Аутор:АТВ
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Жена из Прокупља вечерас око 19 часова нанијела је повреде по глави свом супругу. Он је након што му је указана помоћ у Хитној служби Дома здравља пребачен на Одјељење ургентне медицине Опште болнице Прокупље.
Према првим информацијама, она га је неколико пута ударила мобилним телефоном по глави и нанијела му више посјекотина на лицу, а човјек је након онога што му се догодило прилично узнемирен, те је потражио медицинску помоћ.
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Ријеч је о пару у средњим тридесетим годинама. У току је дијагностика повреда.
(Курир)
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