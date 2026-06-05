Logo
Large banner

Шта се до сада зна о пожару у Бањалуци у којем је страдала беба?

Аутор:

АТВ
05.06.2026 22:03

Коментари:

0
Шта се до сада зна о пожару у Бањалуци у којем је страдала беба?
Фото: ATV

Велика трагедија у петак је потресла Бањалуку. У пожару који је избио у породичној кући у насељу Лауш живот је изгубило једно дијете, док је друго задобило тешке повреде и упућено на лијечење у Београд.

У поткровљу куће у бањалучком насељу Лауш догодио се пожар. На лице мјеста, одмах су изашли припадници Полицијске управе, Ватрогасно-спасилачке бригаде као и припадници Службе хитне помоћи.

Након гашења пожара утврђено је да је једно дијете смртно страдало , а друго је задобило тешке тјелесне повреде и пребачено је на УКЦ.

Ужасне сцене са горњег спрата куће алармирале су и прве комшије, које су у невјерици посматрале долазак екипа Хитне помоћи и спасавање преживјелих.

"Чула сам сирену да свира и стали су испред куће. Ја сам излетјела на балкон и видјела ватрогасно да стоји и у том моменту иде хитна – једна па друга. И ја полако сиђем да одем до ограде и друга госпођа што станује испод њих и ја сам видјела дим – у питању је дијете. Кад смо погледали, носе дијете. Једно на рукама, објесило главу и она плаче, и она каже само да буде живо. А од чега је пожар био ја не знам", рекла је за АТВ једна комшиница.

648db1080eabc helikopterski

Хроника

Огласила се Управа за ваздухопловство: Повријеђени трогодишњак превезен на Институт у Београд

Интервенција бањалучких ватрогасаца на терену трајала је око сат времена, а пожар је потпуно угашен у 11 часова и 23 минута. Иако су на локацију стигли свега пет минута након запримљене пријаве, ватрогасци су затекли ватру у већ развијеној фази.

"Једна соба је горјела, а остали дио куће је био задимљен. На тераси смо затекли једно беживотно тијело мале бебе и три особе смо евакуисали са балкона. Пожар није био великог интензитета, али смо затекли беживотно тијело. Сви које смо затекли на балкону били су видно потресени", рекао је Мирослав Малинић, командант Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.

Дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, изашао је на лице мјеста, ради преузимања даљих мјера и радњи како би се утврдио узрок ове трагедије. Наложена је и обдукција беживотног тијела која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске. А повријеђени трогодишњак превезен на Институт у Београд.

Детаље о трагедији која је погодила цијелу Републику Српску можете погледати у видео прилогу на почетку текста.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дијете пожар Бањалука

пожар

Дијете страдало у пожару

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дијете, које је повријеђено у пожару у Бањалуци, транспортовано у Београд

Хроника

Дијете, које је повријеђено у пожару у Бањалуци, транспортовано у Београд

9 ч

0
Мирослав Малинић, командант Ватрогасне бригаде Бањалука

Бања Лука

Малинић о пожару на Лаушу: Једна соба горјела, цијела кућа била у диму

10 ч

0
Огласило се Тужилаштво о трагедији у Бањалуци: Једно дијете настрадало, друго на УКЦ-у

Хроника

Огласило се Тужилаштво о трагедији у Бањалуци: Једно дијете настрадало, друго на УКЦ-у

10 ч

1
У пожару у Бањалуци страдало дијете старо годину и по дана!

Хроника

У пожару у Бањалуци страдало дијете старо годину и по дана!

11 ч

0

Више из рубрике

Судар код зграде Владе у Бањалуци

Хроника

Судар аутобуса и таксија код зграде Владе у Бањалуци

5 ч

0
Удес у Пељавама код Лопара

Хроника

Дијелови свуд по путу, саобраћај блокиран: Још један тежак удес на путевима Српске

6 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Упао у продавнице и украо више од 14.000 евра: Ухапшен разбојник у Београду

6 ч

0
Удес у мјесту Трњаци код Бијељине

Хроника

Нови тежак удес у Српској: Један ауто поред пута, други смрскан

6 ч

0

  • Најновије

23

00

Полиција и ватрогасци спријечили трагедију: Младић и дјевојка спашени са опасног силоса у Брчком

22

58

Отишао доктору због повреде стопала па добио страшну дијагнозу

22

47

Легендарни Коле у сузама због Едина Авдића у преносу уживо

22

41

Песков: Позив Зеленском да дође у Москву остаје отворен

22

37

Преминуо Милош Прибић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner