Шта се до сада зна о пожару у Бањалуци у којем је страдала беба?

Аутор:АТВ
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Велика трагедија у петак је потресла Бањалуку. У пожару који је избио у породичној кући у насељу Лауш живот је изгубило једно дијете, док је друго задобило тешке повреде и упућено на лијечење у Београд.
У поткровљу куће у бањалучком насељу Лауш догодио се пожар. На лице мјеста, одмах су изашли припадници Полицијске управе, Ватрогасно-спасилачке бригаде као и припадници Службе хитне помоћи.
Након гашења пожара утврђено је да је једно дијете смртно страдало , а друго је задобило тешке тјелесне повреде и пребачено је на УКЦ.
Ужасне сцене са горњег спрата куће алармирале су и прве комшије, које су у невјерици посматрале долазак екипа Хитне помоћи и спасавање преживјелих.
"Чула сам сирену да свира и стали су испред куће. Ја сам излетјела на балкон и видјела ватрогасно да стоји и у том моменту иде хитна – једна па друга. И ја полако сиђем да одем до ограде и друга госпођа што станује испод њих и ја сам видјела дим – у питању је дијете. Кад смо погледали, носе дијете. Једно на рукама, објесило главу и она плаче, и она каже само да буде живо. А од чега је пожар био ја не знам", рекла је за АТВ једна комшиница.
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Интервенција бањалучких ватрогасаца на терену трајала је око сат времена, а пожар је потпуно угашен у 11 часова и 23 минута. Иако су на локацију стигли свега пет минута након запримљене пријаве, ватрогасци су затекли ватру у већ развијеној фази.
"Једна соба је горјела, а остали дио куће је био задимљен. На тераси смо затекли једно беживотно тијело мале бебе и три особе смо евакуисали са балкона. Пожар није био великог интензитета, али смо затекли беживотно тијело. Сви које смо затекли на балкону били су видно потресени", рекао је Мирослав Малинић, командант Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.
Дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, изашао је на лице мјеста, ради преузимања даљих мјера и радњи како би се утврдио узрок ове трагедије. Наложена је и обдукција беживотног тијела која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске. А повријеђени трогодишњак превезен на Институт у Београд.
Детаље о трагедији која је погодила цијелу Републику Српску можете погледати у видео прилогу на почетку текста.
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