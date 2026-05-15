Шок снимак: Толико се најео да не може да стане у сопствену јазбину, али ШТА је појео?

Невјероватан снимак стиже из Црне Горе! Послије њега, многи ће отворити четворе очи када буду пролазили црногорским растињем и стијенама. Наиме, како описује мушкарац који је направио снимак, огроман смук се прејео, чак толико да не може да стане у сопствену јазбину!
- Ухватио сам редак кадар у црногорском кршу! Велики смук покушава да уђе у своју рупу међу камењем, али му пун стомак прави озбиљне проблеме. Погледајте како се с муком увлачи и колико је заправо дугачак овај примјерак - наводи он у опису снимка.
Смукови су змије које немају отров. Они свој плен савладавају стезањем (као питони, само у минијатурној верзији) или га једноставно гутају.
Смук је веома брза и опрезна животиња. Чим осјети вибрације вашег хода, он ће побјећи. Није агресиван. Ујешће само ако га сатјерате у ћошак или покушате да га ухватите рукама. Чак и тада, његов ујед је површинска огреботина (као да сте се огребали на купину), јер су му зуби ситни.
