Ова два хороскопска знака мораће ускоро да донесу велику одлуку

Аутор:АТВ
Коментари:0
Астролози тврде да би управо ова седмица могла бити преломни тренутак за поједине знакове Зодијака. Ријеч је о важним одлукама које су дуго одлагали, иако су дубоко у себи већ знали шта морају да ураде.
Сада долази период у којем више неће моћи да игноришу сопствена осјећања, незадовољство и потребу за промјеном. За два хороскопска знака ово би могао бити почетак потпуно новог поглавља живота.
Шкорпија већ неко вријеме осјећа унутрашњи немир и незадовољство, иако то ријетко показује другима.
Споља дјелују смирено, хладно и потпуно под контролом, али се у њима дуго гомилају емоције и притисак. Управо зато ова седмица доноси тренутак у којем више неће жељети да трпе оно што их исцрпљује.
Многе Шкорпије донијеће важну одлуку везану за љубавни однос, посао или ситуацију која их већ дуго емотивно оптерећује.
Занимљивости
Дневни хороскоп за 15. мај: Шта нам звијезде доносе данас?
Иако тај корак неће бити лак, донијеће им огромно олакшање и осјећај слободе који им је недостајао.
Након овог периода више неће пристајати на односе и околности које их спутавају или црпе енергију.
Водолија је позната по томе што дуго анализира прије него што направи велики животни корак.
Међутим, када једном донесе одлуку, повратка више нема.
Управо ове седмице многе Водолије могле би да изненаде људе око себе неочекиваним потезом. Схватиће да више не желе да живе према туђим правилима, очекивањима и притисцима.
По први пут послије дуго времена сопствене потребе ставиће испред мишљења других.
Та одлука могла би потпуно да промијени њихов поглед на будућност, али и начин на који виде себе и свој живот.
Астролози сматрају да ће ова седмица донијети снажну енергију ослобађања, посебно за знакове који су дуго ћутали, трпјели или одлагали промјене.
За Шкорпије и Водолије сада почиње период у којем ће коначно бирати себе — чак и када то значи да морају да затворе врата иза себе и крену потпуно новим путем.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
49
10
46
10
42
10
31
10
24
Тренутно на програму