Logo
Large banner

Одбјегла крава направила прави "родео" у граду

14.05.2026 21:59

Коментари:

0
Одбјегла крава изазвала хаос у предграђу
Фото: Youtube/9NEWS

Становници једног предграђа Денвера свједочили су несвакидашњој сцени након што је одбјегла крава изазвала прави мали хаос крећући се кроз градске улице и паркове, што је на крају довело до импровизованог "родеа" у којем су учествовали полицајци и локалне службе.

Како преноси УПИ, животиња је побјегла из оближњег подручја у предграђу и завршила у урбаном дијелу града, гдје је привукла велику пажњу пролазника и возача.

Према наводима америчких медија, крава је виђена како лута кроз парк у Денверу, док су полиција и службе за контролу животиња покушавале да је безбједно зауставе и спријече евентуалне саобраћајне несреће. Свједоци су снимали читаву ситуацију мобилним телефонима, а видеоснимци врло брзо су се проширили друштвеним мрежама.

Очевици су описали сцене као "филмски родео усред града", наводећи да је животиња трчала преко травњака и пјешачких стаза док су је полицајци покушавали опколити. Неколико патролних возила привремено је блокирало саобраћај у близини парка како би се спријечило да крава изађе на прометније улице.

Грађани снимали необичну потјеру

На друштвеним мрежама убрзо су се појавили бројни снимци на којима се види како крава мирно пролази кроз парк, док грађани са сигурне удаљености посматрају ситуацију. Неки су се шалили да је Денвер "накратко постао Дивљи запад", док су други похвалили полицију због мирног и хуманог приступа хватању животиње.

Локалне власти саопштиле су да током инцидента нико није повријеђен, укључујући ни саму животињу. Након краће потјере, крава је успјешно ухваћена и враћена власницима. Полиција није објавила детаље о томе како је животиња побјегла, али се претпоставља да је изашла из ограђеног простора у оближњем предграђу.

крава

Србија

Чудо на фарми у Србији: Крава отелила четири телета

Слични инциденти са одбјеглим кравама и стоком нису ријеткост у појединим америчким државама, нарочито у подручјима која комбинују урбане и руралне зоне. У посљедњих неколико мјесеци медији у САД-у извјештавали су о више случајева крава које су побјегле из фарми и завршиле на универзитетским кампусима, ауто-путевима или стамбеним блоковима.

Подијели:

Тагови :

крава

родео

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крава побјегла из клаонице и води се сада као нестала

Свијет

Још једна велика пљачка стоке у Њемачкој: Украдено 48 крава и телади

5 д

0
Јокићи имају рецепт за успјех: Три генерације, четири деценије мљекарства

Друштво

Јокићи имају рецепт за успјех: Три генерације, четири деценије мљекарства

2 седм

0
Крава побјегла из клаонице и води се сада као нестала

Занимљивости

Крава побјегла из клаонице, води се као нестала

3 седм

0
У Гатачком пољу, код Гацка пронађени су лешеви крава који су непрописно бачени на отвореном простору, што представља ризик од ширења заразе, као и угрожавање животне средине.

Градови и општине

Лешеви крава бачени у Гатачко поље

3 седм

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Један знак ће сутра имати прилично срећан дан

3 ч

0
Преглед грла

Занимљивости

Живио са штапићем заглављеним у грлу чак осам година?

8 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Почиње циклус од три судбинске године: Три знака улазе у најбољи период живота

12 ч

0
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Занимљивости

Истраживање показало: Шта људе чини истински срећним

14 ч

1

  • Најновије

23

01

Баба Вангин сановник: Ево шта значи уколико сањате ове ствари

22

56

Бивши дечко Јоване Јеремић грли атрактивну плавушу на концерту Весне Змијанац!

22

34

Ухапшена три полицајца због нестанка Александра Нешовића Баје

22

13

Тим научника открио да су неандерталци могли да изводе стоматолошке интервенције?

22

12

Градови у којима жива скаче и изнад 50° степени Целзијуса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner