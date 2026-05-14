Одбјегла крава направила прави "родео" у граду

Становници једног предграђа Денвера свједочили су несвакидашњој сцени након што је одбјегла крава изазвала прави мали хаос крећући се кроз градске улице и паркове, што је на крају довело до импровизованог "родеа" у којем су учествовали полицајци и локалне службе.
Како преноси УПИ, животиња је побјегла из оближњег подручја у предграђу и завршила у урбаном дијелу града, гдје је привукла велику пажњу пролазника и возача.
Према наводима америчких медија, крава је виђена како лута кроз парк у Денверу, док су полиција и службе за контролу животиња покушавале да је безбједно зауставе и спријече евентуалне саобраћајне несреће. Свједоци су снимали читаву ситуацију мобилним телефонима, а видеоснимци врло брзо су се проширили друштвеним мрежама.
Очевици су описали сцене као "филмски родео усред града", наводећи да је животиња трчала преко травњака и пјешачких стаза док су је полицајци покушавали опколити. Неколико патролних возила привремено је блокирало саобраћај у близини парка како би се спријечило да крава изађе на прометније улице.
На друштвеним мрежама убрзо су се појавили бројни снимци на којима се види како крава мирно пролази кроз парк, док грађани са сигурне удаљености посматрају ситуацију. Неки су се шалили да је Денвер "накратко постао Дивљи запад", док су други похвалили полицију због мирног и хуманог приступа хватању животиње.
Локалне власти саопштиле су да током инцидента нико није повријеђен, укључујући ни саму животињу. Након краће потјере, крава је успјешно ухваћена и враћена власницима. Полиција није објавила детаље о томе како је животиња побјегла, али се претпоставља да је изашла из ограђеног простора у оближњем предграђу.
Слични инциденти са одбјеглим кравама и стоком нису ријеткост у појединим америчким државама, нарочито у подручјима која комбинују урбане и руралне зоне. У посљедњих неколико мјесеци медији у САД-у извјештавали су о више случајева крава које су побјегле из фарми и завршиле на универзитетским кампусима, ауто-путевима или стамбеним блоковима.
