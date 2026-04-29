Јокићи имају рецепт за успјех: Три генерације, четири деценије мљекарства

Аутор:Биљана Стокић
На фарми Јокићи искористе сваку кап млијека. А дневно произведу око 2.000 литара. Млијеко које не предају у откуп, прерађују у мини сирани на свом имању.
Сир производе по традиционалној и италијанској рецептури. И то им одлично иде.
"Ем имамо већу зараду на продаји сира и плус немамо проблема са откупом млијека. Почели смо са три основне врсте сира, а сада већ правимо још три врсте италијанских сирева највише", прича Давид Јокић, инжењер пољопривреде, Велика Илова, Прњавор.
Домаћих производа на фарми биће још. Давидова сестра Тамара окренула се преради органског брашна које Јокићи производе.
"Ја сам се окренула више за прераду брашна и у том сегменту сам хтјела да покренемо саму производњу интегралне тјестенине. Такође, некаквих врста пецива од тог брашна", прича Тамара Јокић, инжењер пољопривреде.
Фарму је 80-тих година у Великој Илови код Прњавора покренуо Давидов и Тамарин дјед Драган. Посао је наставио њихов отац Златко. Јокићи обрађују више од 60 хектара земље и имају преко 150 грла. Фарму су аутоматизовали, па им роботи данас увелико олакшавају посао.
"Прво је ту робот за мужу, ту су скрепери за чишћење ходника, ту је робот за пригртање хране. Па кад се крене од прикључних машина. Оно што стварно морам напоменути је да без тих неких подстицаја и подстицајних мјера било би далеко теже остварити овакве некакве резултате", каже Златко Јокић, фармер из Прњавора.
А резултати не долазе преко ноћи. Јокићи то одлично знају. Три генерације, већ четири деценије, развијају сточарско-ратарску производњу. Њихова кућа је пуна чељади. Сви су под истим кровом. И свако овдје одлично зна шта му је задатак како би фарма опстала и даље се развијала. Управо је то њихов рецепт за успјех.
