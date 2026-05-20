Стевановић о стању у "Жељезницама": Половина радника у Добоју непотребна

Тематска сједница Владе Републике Српске о стању у "Жељезницама РС" (ЖРС) биће одржана најкасније до половине јуна и тада ћемо предложити рјешења која би требало да сачувају то јавно предузеће, казао је "Гласу" министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић.
Навео је да "Жељезнице" да ће Влада Српске издвојити новац како би то предузеће могло наставити да функционише.
- Са друге стране, не можемо давати новац да плаћају људе који не раде ништа. То изискује рационализацију у смислу да се нађе други посао и исплати отпремнина за оне које у овом тренутку ништа не раде, а који су запошљавани политички или једноставно више не постоји потреба за њиховим радним мјестом у новонасталој ситуацији у којој су се нашли затварањем рудника "Нова Љубија" - поручио је Стевановић.
Нагласио је да више од 70 одсто прихода која су "Жељезнице" остваривале не постоји након затварања рудника у Омарској.
- Руководство тог предузећа чини све да обезбиједи нове приходе и нови превоз роба. То у првој фази вјероватно неће бити довољно за њихово функционисање ни уз ову субвенције коју добију од Владе. Ако обезбиједе у другој половини године и трећину од тог прихода, без којег су остали, то је опет неки резултат - поручио је Стевановић.
Осврћући се на недавно одржани састанак са руководством "Жељезница" и синдикатима, наводи да су затражили стрпљење и разумијевање од стране синдиката.
- Новонастала ситуација даје нову димензију функционисања јавног предузећа "Жељезница". Синдикат има разумијевања. Они се боре за своја права и у новонасталој ситуацији. Поводом свега тога имаћемо једну тематску сједницу Владе најкасније до половине јуна гдје ћемо заједно са руководством "Жељезницама" и представницима синдиката припремити закључке које ћемо презентовати Влади - казао је Стевановић и нагласио да ће покушати да нађу адекватно рјешење за очување жељезничке инфраструктуре у Републици Српској.
Коментаришући вишак радника у овом јавном предузећу, Стевановић је поручио да не могу смањити број скретничара.
- Да ли пролазила два воза или 22 неко тамо мора да буде, али сигуран сам да у оној управној згради у Добоју има половина радника који у овом моменту не требају предузећу. Те људе преко ноћи не треба оставити без посла, али треба им рећи да покушају да нађу ново запослења, а Влада Српске ће обезбиједити новац за отпремнине у нивоу који им законом припада - истакао је Стевановић.
Нагласио је да ће број радника у "Жељезницама" бити смањен и природним одливом, односно пензионисањем.
- Значајан број људи одлази у пензију у наредне три године. Наравно, у пензију иду и машиновође и поменути скретничари, без којих систем не може функционисати. Та радна мјеста треба зановити - навео је Стевановић и подвукао још једном да морају наћи рјешење да "Жељезнице" опстану.
Осврћући се на трогодишњи план пословања овог јавног предузећа у којем је уграђено и додатних 35 милиона марака по основу субвенције од Владе, Стевановић је навео да то мора бити тако.
- Немамо друге опције. Учинићемо све да Влада РС ребалансом буџета обезбиједи та средства - закључио је Стевановић.
План пословања ЖРС за период од 2026. до 2028. године наћи ће се на ванредној сједници Скупштини акционара, која је најављена за крај овог мјесеца. У том планском документу "Жељезнице" су уградиле субвенције у износу од 35 милиона мрака поред десет милиона које им је предвиђено буџетом Републике Српске за ову годину. Тај новац очекују да добију кроз ребаланс републичког буџета за ову годину. Међутим, ни те субвенције неће помоћи овом јавном предузећу да послује позитивно.
Тако су "Жељезнице" пројектовале да ће ову годину завршити са губитком нешто већим од три милиона марака, а идуће минус планирају повећати на 5,87 милиона. Посљедњу, 2028. планску годину, планирају да заврше са губитком од 4,82 милиона КМ.
