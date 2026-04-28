Пријети ли гашење Жељезницама Српске?

АТВ
28.04.2026 22:23

Фото: АТВ

Жељезнице Републике Српске више троше него што зарађују, милиони минуса, терета и финансијских средстава, а како поручују руководиоци субвенције и сама средства од стране Владе Републике Српске нису довољна. Испред надлежног министарства одговор је јасан - Жељезнице се неће угасати, поручено је ово у емисији „Битно“

Горан Петковић, потпредсједник Синдиката саобраћајно-транспортне д‌јелатности у Жељезницама Републике Српске казао је да на Жељезнице сви гледају као потрошаче и да радници у Жељезницама нису задовољни, а један од разлога тренутно је најнижа плата у Републици Српској иако је жељезни саобраћај далеко испред друмског.

„Гашењем Коксаре и Нове Љубије обим посла се драстично смањио и што је оставило негативан утицај гд‌је се од 30-40 возова који су се дневно опремали број смањио на један воз. Процес реконструирања је катастрофално урађен“, рекао је Петковић

Весна Вожни, помоћник министра саобраћаја и веза за жељезнички, водени и ваздушни саобраћај Републике Српске, казала је да ће се Влада Републике Српске борити и и зборити да спасу Жељезнице те да нико од њих није дигао руке већ је неопходно пронаћи и реализовати рјешења.

„Улагање у инфраструктуру не знам колико би помогло и сачувало превоз роба јер смо ми затворено тржиште. Влада тражи и преговара за добрим финансијерима. Жељезнице не могу саме набављати ни локомотиве ни вагоне, а који су стари. Било је и приједлога о приватизацији и колика је исплативост, нисмо добили позитивно мишљење од жељезничара“, казала је Вожни.

Драган Зеленковић, в.д. генералног директора Жељезница Републике Српске тврди да би Жељезнице функционисале и да би се сачувао превоз роба мора се првенствено уредити инфраструктура. „Ми немамо ни један озбиљан робно транспортни терминал“, казао је он.

Велибор Пеулић главни координатор Конзорцијума Логистика БиХ, професор из области логистике и менаџмента говори да проблеми датирају десетинама година уназад.

„Не можете ви имати најмодернију инфраструктуру ако немате на тржишту своје позиционирање. Ријека је имала један контејнер и држава је одлучила да је финансира. Не може жељезнички саобраћај опстати без помоћи. Без нас не можете сабрати робу ако желите опремати Жељезнице. Прича о лобијима се прича годинама. Инфраструктура је обавеза државе. Робних токова унутар БиХ скоро да и нема. Неопходно је створити конекцију са луком Бар“, казао је он те повезивање са Хрватском је како каже могуће.

