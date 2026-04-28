Маричић за АТВ: Дуг Републике Српске се смањује

Низ активности које је спровела Пореска управа Републике Српске довео је до тога да дуг Републике Српске, који је износио милијарду и 308 милиона, сада износи 638 милиона КМ, рекао је Горан Маричић директор Пореске управе Републике Српске и предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука.
Директор Пореске управе Републике Српске говорио је о наплати јавних прихода у претходној години.
"Пореска управа Републике Српске за директне порезе и доприносе у континуитету већ неколико година биљежи константан раст од неких 10-12%. Тако је било и прошле године у поређењу са 2024. годином, наплата је била већа за 416 милиона. Укупна наплата у 2025. години на висини од скоро 4, 5 милијарди КМ, док је годину раније четири милијарде и 30 милиона КМ", рекао је Горан Маричић директор Пореске управе Републике Српске и предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука.
У односу на врсту прихода, директи порези наплаћени су 6% више у односу на претходну годину, доприноси 12% , док су си остали приходи наплаћени 10% више, каже Маричић.
"Биљежимо благо смањење наплате код пореза на добит у 2025. години у односу на 2024. годину. С обзиром на то да је један од значајних привредних субјеката продавао дио своје имовине која је 2024. године остварила значајно веће приходе и већи је био порез на добит. Није се радило о једном тренду него се радило о искључиво једном случају из чега не можемо извући закључак да је и пришле године била добит била мања него годину раније", рекао је Маричић.
У погледу на 2026. годину, порез на добит је увећан за 8%, порез на доходак 16%, доприноси су више наплаћени за 10%, док су остали јавни приходи увећани за 11%. За први квартал 2026. године, наплата је већа за 118 милиона КМ, појашњава Маричић.
"Република Српска може све своје обавезе да измирује и то је потврда управо добрих прихода бар што се тиче Пореске управе Републике Српске. Трендови су добри и можемо захвалити низом неких позитивних активности које су допринијеле до таквог позитивног тренда у наплати јавних прихода. Свакако да је то повећање добровољности наплате односно јачања свијести о неопходности плаћања пореза од стране порезних обвезника, пореска дисциплина је на знатно већем нивоу него што је била некада раније", рекао је Горан Маричић.
Исплаћивањем свих заосталих обавеза код јавних здравствених установа осим УКЦ Републике Српске, гдје је остао дио дуговања од 40 милиона КМ, чињеница да је након низа година нема дуговања од стране јавних здравствених установа, каже директор Пореске управе Републике Српске.
"Повећање најниже плате по стручним спремама и уопште повећање плате у јавном сектору је довело до тога да имамо значајно веће приходе. Поједини сектори и дјелатности не раде онако како би требало у складу са позитивним прописима и као дио антикоруптивног тијела у оквиру Владе Републике Српске, Пореска управа је као једну од мјера предложила појачане контроле код одређених субјеката као што је грађевина, угоститељство, исто тако плате у ковертама, трансферне цијене, плаћање преко интернета, нерегистроване дјелатности. На бази тих информација свакако да ћемо појачати контроле тим сегментима", рекао је Маричић.
Пореска управа не води рачуна по питању власника тј. којој политичкој организацији припада већ на основу информација којима располажу проводе јасне контроле.
"У задњих пет година дуг је био милијарду и 308 милиона КМ, а сада је тај дуг спао на 638 милиона КМ. Дуг не расте он се смањује. Низ активности који смо преузели довео је до тога. Доста порезник обвезника схвата значај измирења пореских својих обавеза. Електронска фискализација је довела до тога је дуг значајно мањи", каже Маричић.
Пореска управа Републике Српске већ годинама користи напредне технологије у воду дигитализације поступака што доводи до боље комуникације са пореским обвезницима, каже директор Пореске управе.
