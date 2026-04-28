Дарко Младић: Надам се да ће одлука о пуштању генерала бити донесена у петак до краја дана

Дарко Младић очекује у петак, 1. маја, до краја дана брзу одлуку о захтјеву за пуштање на лијечење у Србију генерала Ратка Младића, након што је предсједник Механизма затражила додатно стручно мишљење о постојању хуманитарних разлога за пуштање из здравствених разлога.
"Дала је кратак рок за вештачење. То није неко претерано одуговлачење, тако да можемо да сачекамо до петка, само се надам да ће генерал до тада да остане жив", изјавио је Дарко Младић Срни.
Он се нада да је то позитиван корак те подсјетио да су и српски и хашки притворски љекари сагласни да генерал Младић умире.
Дарко Младић је навео да је секретар трибунала добио налог од предсједника Механизма да ангажује независне стручњаке, вјероватно по неком његовом критеријуму.
"Ти људи као и наши лекари треба да изврше увид у документацију и погледају човека и дају своје мишљење. То све може у дану да се заврши", сматра Дарко Младић.
Појаснио је да до петка независни љекари морају да саставе извјештај и онда судија Грасијела Гати Сантана одлучује, али да не зна колико ће њој бити потребно времена.
Он је навео да му је овај документ о налогу за додатно мишљење стручњака познат још од прошлог петка, али да није могао да га коментарише, јер је био затворен.
Додао је да је данас тражио да га позову из Хага да комуницира са генералом, али га нису позвали.
Предсједник Међународног механизма за кривичне судове /MMKS/ Грасијела Гати Сантана наредила је да се најкасније до петка, 1. маја, састави извјештај са мишљењем независних стручњака којим се процјењује тренутно здравствено стање генерала Младића, укључујући релевантне дијагнозе, прогнозе и могућности лијечења.
Адвокатски тим Ратка Младића поднио је захтјев у четвртак, 23. априла, у којем се захтијева условно пуштање на слободу на хуманитарним основама, с обзиром на његово све лошије здравствено стање.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се додатно погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања. Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
