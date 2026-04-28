Бубић са делегацијом Нижњеновгородске области о унапређењу сарадње

Министар привреде и предузетништва Раденко Бубић састао се данас у Сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци са делегацијом Владе Нижњеновгородске области коју је предводио замјеник предсједника Владе Дмитриј Старостин.
Током састанка разговарано је о могућностима унапређења институционалне и привредне сарадње са посебним акцентом на реализацију конкретних пројеката и партнерстава, као и повезивање са научно-технолошким центрима.
Саговорници су се усагласили да је циљ будуће сарадње успостављање заједничких производних капацитета, уз трансфер знања, као и креирање комплетног извозног производа, уз финансијску подршку обје владе. Идентификоване су кључне области привредне сарадње међу којима је електромашинска индустрија, у којој у Републици Српској доминира услужна производња.
Делегација Нижњеновгородске области доставила је листу привредних субјеката заинтересованих за сарадњу са компатибилним партнерима по привредним секторима у Републици Српској. Истовремено, понуђена је могућност да се, на основу богатог искуства из Нижњеновгородске области, преузму примјери добре праксе и додатно подстакне кластеризација привреде Републике Српске.
Министар Бубић је истакао потребу израде акционог плана са јасно дефинисаним активностима у области привредне сарадње, као и именовања радног тима који би пратио ефекте реализације договорених иницијатива. Том приликом представљени су општи услови пословања и улагања у Републику Српску, уз презентацију брошуре на руском језику.
Замјеник предсједника Владе Дмитриј Старостин истакао је да је у току изградња новог ИТ универзитета капацитета 8.000 студената, те навео могућност субвенционисаног студирања за студенте из Републике Српске, као и успостављање програма размјене стажиста.
Изражена је спремност да се, путем Агенције за ИКТ Републике Српске, оствари ближа сарадња између ИТ факултета из Републике Српске и универзитета из Нижњеновгородске области, а као конкретан приједлог наведено је успостављање заједничке лабораторије, у којој би ИТ стручњаци радили на развоју нових технологија и унапређењу квалитета крајњих производа.
Делегација Нижњеновгородске области исказала је интересовање за сарадњу у областима туризма и пољопривреде, као и за унапређење сарадње у фармацеутској индустрији кроз моделе заједничке производње, увоза и извоза на територији обје стране.
Представници руске делегације упутили су позив министру Бубићу и представницима институција из Републике Српске за посјету технолошком парку у Нижњеновгородској области, као и учешће на Економском форуму који ће бити одржан у октобру ове године.
Састанку су присуствовали представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенције за ИКТ Републике Српске, Научно-технолошког парка Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске и Уније послодаваца Републике Српске.
