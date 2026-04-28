Додик за "Блумберг": Трамп може да промијени антисрпске наративе

28.04.2026 10:24

Фото: Срна

Предсједник СНСД Милорад Додик изразио је увјерење да је предсједник САД Доналд Трамп особа која може да промијени наративе који су били катастрофални за Србе и Републику Српску.

Додик је у интервјуу за "Блумберг" истакао да се јасно види разлика између криминалне администрације бившег предсједника САД Џозефа Бајдена и тренутне Трампове администрације, која се не мијеша у унутрашња питања других земаља.

"Нова администрација има нови оквир. Они желе да одрже мир и развију пословање овдје. Вјерујем им када кажу да се неће мијешати у унутрашња питања других земаља. У Српској то читамо као да је повезано са БиХ, пропалом земљом која нема шансе да преживи", рекао је Додик.

Према његовим ријечима, Американци су, ипак, заинтересовани за пословање у БиХ, земљи гдје никаква количина америчког новца не може да спријечи њено пропадање.

"САД покушавају да изграде БиХ посљедњих 30 година, али су умјесто Ајнштајна, направили Франкенштајна. Балкан још није на агенди Вашингтона, али када буде, вјерујем да ћемо ми бити важан фактор", оцијенио је Додик.

Говорећи о спољној политици Српске, Додик је нагласио да је могућа равнотежа између односа са САД и Русијом, јер ставови те двије земље нису толико различити као што је то случај са ставовима Москве и ЕУ.

"Европа је изгубила вриједности које је промовисала, као што су људска права, слобода кретања и конкурентност. Рекли смо да желимо да се придружимо ЕУ, али да нам се не намећу процеси", закључио је Додик.

