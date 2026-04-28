Путин: Долази ново доба

Западне земље губе своје лидерске позиције, уступајући мјесто новим центрима раста и државама Глобалног југа, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Досадашњи приступи, као и устаљене норме и правила пословног живота и међународних односа, постепено губе снагу, између осталог и због поступака западних држава, које губе своје лидерске позиције и уступају мјесто новим центрима раста, земљама Глобалног југ", изјавио је Владимир Путин у видео-обраћању учесницима форума Отворени дијалог.
По његовим ријечима, сви елементи глобалног раста од економије и финансија до технологије и демографије неповратно се мијењају.
"Догађаји посљедњих година показују: сви елементи глобалног раста од економије и финансија до технологије и демографије неповратно се мијењају", рекао је Путин.
Како је истакао, ниједна држава не може да се развија сама, на рачун других земаља или на њихову штету.
