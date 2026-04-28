Руска ПВО оборила 186 украјинских дронова

Системи противваздушне одбране оборили су 186 беспилотних летјелица Оружаних снага Украјине изнад територије Русије током ноћи, саопштило је Министарство одбране те земље.
Конкретно, дронови су оборени изнад територија Астраханске, Волгоградске, Ростовске и Курске области, Краснодарског краја, Републике Крим, као и изнад вода Црног и Азовског мора.
Како је саопштио гувернер Брјанске области Александар Богомаз, један цивил је повријеђен, преносе РИА Новости.
"Као посљедица варварског, циљаног удара на возило у покрету, нажалост, повријеђен је један цивил", написао је гувернер на Максу.
Друштво
Српска богатија за 27 беба
Према његовим ријечима, напад је изведен дроновима-камиказама.
Богомаз је додао да је нападнуто возило оштећено, да су на лицу мјеста ангажоване оперативне службе и да је мушкарцу благовремено указана сва неопходна медицинска помоћ.
Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима, преноси РТ Балкан.
