Звијезде им не иду на руку: Ове хороскопске знакове чека тешка седмица

Аутор:АТВ
Ова седмица доноси снажне астролошке утицаје који ће неким хороскопским знаковима донијети више изазова него иначе.
Комбинација наглашених планетарних аспеката потакнуће стрес, неспоразуме и појачан осјећај одговорности.
Иако ће сви осјетити одређене промјене у енергији, неколико знакова посебно ће бити под притиском.
Близанци ће се ове седмице суочити са менталним преоптерећењем.
Обавезе ће се гомилати, а комуникација са околином неће ићи глатко како су навикли.
Могући су неспоразуми на послу, али и у приватним односима. Кључ ће бити у стрпљењу - брзоплетост би могла додатно закомпликовати ситуацију.
За Дјевице ово је период у којем ће перфекционизам доћи на наплату.
Превелика очекивања - и од себе и од других - могу довести до фрустрација.
Пословни задаци захтијеваће додатни труд, а могуће су и непредвиђене промјене планова.
Важно је научити отпустити контролу тамо гдје је то неопходно.
Шкорпије улазе у интензивну седмицу пуну емоционалних изазова.
Односи са блиским особама могли би бити напети, а старе теме опет ће излазити на површину.
Осим тога, могуће су и финансијске бриге које ће додатно повећати стрес.
Интроспекција и смирен приступ помоћи ће им да избјегну конфликте.
Јарчеви ће бити под снажним притиском на пословном плану.
Рокови, одговорности и очекивања надређених могли би доћи до врхунца управо у овом периоду.
Умор и исцрпљеност биће наглашени, па је важно пронаћи вријеме за одмор како би избјегли сагоријевање.
Рибе ће се суочити са унутарњим немиром и несигурношћу. Интуиција ће им бити појачана, али и склоност бризи, преноси Индекс.
Могуће су дилеме везане уз важне одлуке, што ће додатно отежати фокус.
Окретање креативним активностима или разговор са блиским особама може помоћи у растерећењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
