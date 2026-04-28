Звијезде им не иду на руку: Ове хороскопске знакове чека тешка седмица

АТВ
28.04.2026 07:45

Фото: Unsplash

Ова седмица доноси снажне астролошке утицаје који ће неким хороскопским знаковима донијети више изазова него иначе.

Комбинација наглашених планетарних аспеката потакнуће стрес, неспоразуме и појачан осјећај одговорности.

Иако ће сви осјетити одређене промјене у енергији, неколико знакова посебно ће бити под притиском.

Близанци

Близанци ће се ове седмице суочити са менталним преоптерећењем.

Обавезе ће се гомилати, а комуникација са околином неће ићи глатко како су навикли.

Могући су неспоразуми на послу, али и у приватним односима. Кључ ће бити у стрпљењу - брзоплетост би могла додатно закомпликовати ситуацију.

Д‌јевица

За Д‌јевице ово је период у којем ће перфекционизам доћи на наплату.

Превелика очекивања - и од себе и од других - могу довести до фрустрација.

Пословни задаци захтијеваће додатни труд, а могуће су и непредвиђене промјене планова.

Важно је научити отпустити контролу тамо гд‌је је то неопходно.

Шкорпија

Шкорпије улазе у интензивну седмицу пуну емоционалних изазова.

Односи са блиским особама могли би бити напети, а старе теме опет ће излазити на површину.

Осим тога, могуће су и финансијске бриге које ће додатно повећати стрес.

Интроспекција и смирен приступ помоћи ће им да избјегну конфликте.

Јарац

Јарчеви ће бити под снажним притиском на пословном плану.

Рокови, одговорности и очекивања надређених могли би доћи до врхунца управо у овом периоду.

Умор и исцрпљеност биће наглашени, па је важно пронаћи вријеме за одмор како би избјегли сагоријевање.

Рибе

Рибе ће се суочити са унутарњим немиром и несигурношћу. Интуиција ће им бити појачана, али и склоност бризи, преноси Индекс.

Могуће су дилеме везане уз важне одлуке, што ће додатно отежати фокус.

Окретање креативним активностима или разговор са блиским особама може помоћи у растерећењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

