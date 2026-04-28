У судару возова погинуло 14 особа: Неки заглављени међу вагонима

У судару два воза у Индонезији у близини Џакарте погинуло је најмање 14 особа, док је више путника повријеђено.
Опсежна операција спашавања наставља се ујутро по локалном времену. Портпаролка индонезијских жељезница Анна Пурба казала је и да су двије особе још увијек заробљене међу вагонима, али живе.
Мушкарац из БиХ напао медицинско особље, радници се забарикадирали
До несреће је дошло у понедјељак навече, 25 километара источно од главног града Индонезије. Шеф полиције Асеп Еди Сухери појаснио је да је међуградски воз налетио на задњи вагон приградског воза који је био заустављен.
Укупно је у судару погинуло 14 особа, а повријеђена је 81 особа, рекла је Анна Пурба локалној телевизији. Према извјештајима, све жртве биле су у посљедњем вагону приградског воза. Свих 240 путника међуградског воза живи су евакуисани из жељезничке композиције.
Мијења се пасош Србије
Према ријечима другог портпарола жељезница, једно је возило ударило у приградски воз на жељезничко-путном прелазу због чега се воз зауставио на шинама гдје је ударен.
Свијет
9 ч0
Сцена
10 ч0
Хроника
10 ч0
Република Српска
10 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
