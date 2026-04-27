Љекари се боре за живот једином преживјелом (22) из "голфа"

Младић (22) који је једини преживио тешку саобраћајну несрећу која се данас догодила око 13 часова на ауто-путу Шабац - Рума код Хртковца када је возач "форда" возио у контрасмјеру и сударио се директно са црним "голфом", се налази у тешком стању и лекари му се боре за живот, сазнаје "Блиц". Према информацијама поменутог листа, сви путници из "голфа" су из Руме и кренули су данас у Словенију.
Возач "форда", који је ушао у контрасмјер на ауто-путу, је поријеклом из Београда и он је страдао на лицу мјеста. Возио је брзином од 130 километара на час након уласка у контрасмјер на ауто-путу.
Младић који је једини преживео је пребачен из Шапца у Ургентни центар у Београду. Љекари му се боре за живот због тешких повреда које је задобио.
Стравична саобраћајна несрећа догодила се данас око 13 часова на ауто-путу Шабац - Рума код Хртковаца када је, како се сумња, возач “форда” ушао у контрасмјер на ауто-путу и закуцао се у “голф” у ком су била четири путника. Погинуле су четири особе.
