Љекари се боре за живот једином преживјелом (22) из "голфа"

27.04.2026 22:33

Саобраћајна несрећа Рума-Шабац
Фото: Instagram/192_rs/printscreen

Младић (22) који је једини преживио тешку саобраћајну несрећу која се данас догодила око 13 часова на ауто-путу Шабац - Рума код Хртковца када је возач "форда" возио у контрасмјеру и сударио се директно са црним "голфом", се налази у тешком стању и лекари му се боре за живот, сазнаје "Блиц". Према информацијама поменутог листа, сви путници из "голфа" су из Руме и кренули су данас у Словенију.

Возач "форда", који је ушао у контрасмјер на ауто-путу, је поријеклом из Београда и он је страдао на лицу мјеста. Возио је брзином од 130 километара на час након уласка у контрасмјер на ауто-путу.

Младић који је једини преживео је пребачен из Шапца у Ургентни центар у Београду. Љекари му се боре за живот због тешких повреда које је задобио.

Још једна жртва стравичне несреће на аутпуту Рума - Шабац

Стравична саобраћајна несрећа догодила се данас око 13 часова на ауто-путу Шабац - Рума код Хртковаца када је, како се сумња, возач “форда” ушао у контрасмјер на ауто-путу и закуцао се у “голф” у ком су била четири путника. Погинуле су четири особе.

(Блиц)

вожња у контрасмјеру Шабац

Саобраћајна несрећа

