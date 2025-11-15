Logo
Large banner

Возио у погрешном смјеру и изазвао ланчани судар

Извор:

Индекс

15.11.2025

11:24

Коментари:

0
Возио у погрешном смјеру и изазвао ланчани судар
Фото: АТВ

Тешка саобраћајна несрећа догодила се јуче ујутру на аутопуту А1 код Карловца када је 76-годишња возачица, возећи се из супротног смера, изазвала судар у којем су учествовала три аутомобила.

Она је сама тешко повријеђена у несрећи, док је жена сувозач задобила лакше повреде, саопштила је полиција.

Вожња у забрањеном смјеру

Према полицијском извјештају, несрећа се догодила у петак око 7 часова ујутру на вијадукту Дрежник. Аутомобилом карловачких регистарских ознака управљала је 76-годишња жена која је путовала од Карловца ка Новиграду, али у супротном, забрањеном смјеру.

Ланчани судар

Возећи у погрешном смјеру, ударила је у аутомобил загребачких регистарских ознака, којим је управљао 48-годишњи мушкарац, који је возио у исправном смјеру ка Загребу.

policija srpske

Хроника

Тешка саобраћајка код Костајнице, малољетник пребачен на УКЦ

Одмах затим, у загребачко возило, које није успјело да се заустави на вријеме, ударио је трећи аутомобил огулинских регистарских ознака, којим је управљао 45-годишњи мушкарац.

Две особе повријеђене

У саобраћајној несрећи, 76-годишњи возач који је изазвао несрећу задобио је тешке тјелесне повреде, док је 43-годишњи путник у аутомобилу огулинских регистарских таблица прошао са лакшим повредама. 76-годишњаку је издат прекршајни налог због изазивања саобраћајне незгоде.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Хрватска

контрасмјер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јокић повријеђен! Забринути у редовима Денвер Нагетса

Кошарка

Јокић повријеђен! Забринути у редовима Денвер Нагетса

3 ч

0
Трамп: Мање-више сам одлучио о Венецуели

Свијет

Трамп: Мање-више сам одлучио о Венецуели

3 ч

1
Гугл кажњен са скоро 500 милиона евра, ево због чега

Наука и технологија

Гугл кажњен са скоро 500 милиона евра, ево због чега

3 ч

0
Кувани купус ће бити пуно укуснији ако га припремите с једним једноставним састојком

Савјети

Кувани купус ће бити пуно укуснији ако га припремите с једним једноставним састојком

3 ч

0

Више из рубрике

Тешка саобраћајка код Костајнице, малољетник пребачен на УКЦ

Хроника

Тешка саобраћајка код Костајнице, малољетник пребачен на УКЦ

3 ч

0
Дијелови аутомобила расути по путу: Језива несрећа у БиХ, има погинулих

Хроника

Дијелови аутомобила расути по путу: Језива несрећа у БиХ, има погинулих

5 ч

0
Požar, vatrogasci

Хроника

Нова трагедија у Србији: Једна особа страдала у пожару

5 ч

0
policija Srbija

Хроника

Огласила се полиција о бруталном злочину: Убијени отац и син, други син и мајка повријеђени

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Борац и Раднички играју утакмицу у част Младена Жижовића

13

56

Српска одала почаст херојима

13

50

Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

13

49

Више од 20 повријеђених од експлозија у индустријском парку

13

46

Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner