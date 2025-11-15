Возио у погрешном смјеру и изазвао ланчани судар

Извор:
Тешка саобраћајна несрећа догодила се јуче ујутру на аутопуту А1 код Карловца када је 76-годишња возачица, возећи се из супротног смера, изазвала судар у којем су учествовала три аутомобила.
Она је сама тешко повријеђена у несрећи, док је жена сувозач задобила лакше повреде, саопштила је полиција.
Вожња у забрањеном смјеру
Према полицијском извјештају, несрећа се догодила у петак око 7 часова ујутру на вијадукту Дрежник. Аутомобилом карловачких регистарских ознака управљала је 76-годишња жена која је путовала од Карловца ка Новиграду, али у супротном, забрањеном смјеру.
Ланчани судар
Возећи у погрешном смјеру, ударила је у аутомобил загребачких регистарских ознака, којим је управљао 48-годишњи мушкарац, који је возио у исправном смјеру ка Загребу.
Одмах затим, у загребачко возило, које није успјело да се заустави на вријеме, ударио је трећи аутомобил огулинских регистарских ознака, којим је управљао 45-годишњи мушкарац.
Две особе повријеђене
У саобраћајној несрећи, 76-годишњи возач који је изазвао несрећу задобио је тешке тјелесне повреде, док је 43-годишњи путник у аутомобилу огулинских регистарских таблица прошао са лакшим повредама. 76-годишњаку је издат прекршајни налог због изазивања саобраћајне незгоде.
