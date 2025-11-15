Logo
Large banner

Нова трагедија у Србији: Једна особа страдала у пожару

Извор:

Агенције

15.11.2025

09:01

Коментари:

0
Požar, vatrogasci
Фото: Pixabay

Једна особа страдала је у пожару у београдском насељу Чукарица.

У Хитној помоћи потврдили су да су приликом доласка на интервенцију констатовали смрт једне особе, додајући да нема других повријеђених, преносе београдски медији.

Пожар је избио око 3.00 часа и захватио је бараке у Улици лазаревачки друм.

Ватрогасци су још на терену.

Подијели:

Таг:

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познато стање пилота повријеђеног у паду авиона код Суботице

Србија

Познато стање пилота повријеђеног у паду авиона код Суботице

5 ч

0
policija Srbija

Хроника

Огласила се полиција о бруталном злочину: Убијени отац и син, други син и мајка повријеђени

6 ч

0
Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

Свијет

Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

16 ч

0
Језив злочин: Ухапшен осумњичени за двоструко убиство

Хроника

Језив злочин: Ухапшен осумњичени за двоструко убиство

16 ч

0

Више из рубрике

policija Srbija

Хроника

Огласила се полиција о бруталном злочину: Убијени отац и син, други син и мајка повријеђени

6 ч

0
Језив злочин: Ухапшен осумњичени за двоструко убиство

Хроника

Језив злочин: Ухапшен осумњичени за двоструко убиство

16 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

ХОРОР: Сина убио, оца ранио, мајка гледала убиство у породичној кући

17 ч

0
Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице

Хроника

Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Борац и Раднички играју утакмицу у част Младена Жижовића

13

56

Српска одала почаст херојима

13

50

Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

13

49

Више од 20 повријеђених од експлозија у индустријском парку

13

46

Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner