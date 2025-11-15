Нова трагедија у Србији: Једна особа страдала у пожару

Извор:
15.11.2025
09:01
Једна особа страдала је у пожару у београдском насељу Чукарица.
У Хитној помоћи потврдили су да су приликом доласка на интервенцију констатовали смрт једне особе, додајући да нема других повријеђених, преносе београдски медији.
Пожар је избио око 3.00 часа и захватио је бараке у Улици лазаревачки друм.
Ватрогасци су још на терену.
