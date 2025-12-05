Logo
Малољетни Србин ухапшен у кревету пуном кокаина

Извор:

Информер

05.12.2025

22:33

Коментари:

0
Малољетни Србин ухапшен у кревету пуном кокаина
Фото: Pexels

Полиција у Аустрији ухапсила је Србина (17) у Флоридсдорфу, ког су иначе, пронашли у кревету пуном пакетића кокаина.

Недјељама су вршили надзор младића и стана у ком је боравио, због сумње да се бави диловањем дроге.

У току претреса полиција је запленила око 400 грама кокаина и 11.600 евра у кешу, за које се сумња да потичу од продаје наркотика.

Гранични прелаз Градишка

Градови и општине

Појачана фреквенција возила на више граничних прелаза

Аустријски медији наводе да су прије ове акције приведена и тројица српских држављана, старих 35, 48 и 54 године, који су, како се верује, дошли да преузму дрогу.

Сва четворица осумњичених завршила су у притвору, а истрага се наставља, преноси Информер.

