Малољетни Србин ухапшен у кревету пуном кокаина

Полиција у Аустрији ухапсила је Србина (17) у Флоридсдорфу, ког су иначе, пронашли у кревету пуном пакетића кокаина.
Недјељама су вршили надзор младића и стана у ком је боравио, због сумње да се бави диловањем дроге.
У току претреса полиција је запленила око 400 грама кокаина и 11.600 евра у кешу, за које се сумња да потичу од продаје наркотика.
Аустријски медији наводе да су прије ове акције приведена и тројица српских држављана, старих 35, 48 и 54 године, који су, како се верује, дошли да преузму дрогу.
Сва четворица осумњичених завршила су у притвору, а истрага се наставља, преноси Информер.
