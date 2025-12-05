Јагуар виђен на појилишту у Аризони, пети примјерак у посљедњих 15 година

05.12.2025
Центар за истраживање и заштиту јагуара и дивљих мачака Универзитета у Аризони саопштио је да је на појилишту у тој америчкој савезној држави виђен јагуар, који је пети примјерак угрожене врсте који је примјећен у том подручју у посљедњих 15 година.
Животиња је снимљена камером на појилишту у Аризони у новембру, а њене карактеристичне пјеге указују да је у питању нови примјерак јагуара, преноси CBS News.
"Веома смо узбуђени. То значи да ова мала популација јагуара наставља да долази овдје јер проналази оно што им је потребно", рекла је директорка пројекта Центра за јагуаре и дивље мачке Сузан Малуса.
Малуса је рекла да континуирано присуство јагуара у региону указује на здрав пејзаж у Аризони, али је упозорила да климатске промјене и граничне баријере могу угрозити њихове миграторне коридоре.
Више од 99 одсто станишта јагуара налази се у Централној и Јужној Америци, а вјерује се да је неколико мужјака јагуара, који су примјећени у Сједињеним Америчким Државама, стигло из Мексика, према подацима Америчке службе за рибе и дивље животиње.
Према ријечима званичника, рођење јагуара у САД није документовано више од 100 година.
